Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 ноября 2019 года № 1166-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе за III квартал 2019 года"

Новости

Мэра Челябинска выберут из трех кандидатов 16:40
Госдума продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя 16:40
Детская музыкальная школа имени Ференца Листа обрела новый дом 16:37
Спасатели предупредили об угрозе подтопления в Новгородской области 16:24
В Ижевске мужчина напал на врача скорой помощи 16:22
Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией 16:18
Найденные в Мойке останки человека не связаны с убийством студентки 16:14
В Петербурге ребенок попал в больницу после "воспитательной беседы" 16:11
В Крыму запасов воды хватит до весны 16:07
В Совфеде оценили слова украинского политика о снятии санкций с России 16:06
В Симферополе открыли кризисный центр для женщин 16:03
Режиссер "Шазама!" экранизирует комикс ужасов 16:01
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США 15:57
В Ленобласти рядом с ТЭЦ произошел пожар 15:57
СМИ: госпитализирована вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская 15:53
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю 15:53
В Нарьян-Маре подросток обстрелял детсад из пневматики 15:51
Работники нефтегазовых компаний Югры пройдут бесплатное переобучение 15:49
В Москве госпитализирован актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин 15:45
В Башкирии завод заплатит за гибель рыбы в реке миллионные штрафы 15:36
Вышел первый русский трейлер нового "Скуби-Ду!" 15:32
В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей девушки 15:30
В Саратовской области мать отнесла на свалку новорожденного ребенка 15:25
Россия и Беларусь усилят взаимодействие в области онкологии 15:24
Актеру Филиппу Смоктуновскому понадобилась помощь врачей 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 ноября 2019 г.

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 ноября 2019 года № 1166-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе за III квартал 2019 года"

Дата подписания 7 ноября 2019 г.
Опубликован 12 ноября 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 ноября 1996 года № 30 "О прожиточном минимуме в Ямало-Ненецком автономном округе" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Для оценки уровня жизни населения Ямало-Ненецкого автономного округа при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, за исключением социальной доплаты к пенсии, обоснования предоставления государственной социальной помощи малоимущим гражданам в IV квартале 2019 года установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе за III квартал 2019 года в расчёте на душу населения 16 225 рублей, для трудоспособного населения - 16 961 рубль, для пенсионеров - 12 772 рубля, для детей - 16 060 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере государственного регулирования экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией