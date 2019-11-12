Задержанному по делу об угрозах судьям предъявлено обвинение

Следственный комитет РФ объявил, что задержанному по одному из уголовных дел, судимому Алексею Вересову предъявлено обвинение.

Напомним, Вересов обвиняется по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

В Следственный комитет Вересова привезли из Удмуртии. Его допросили, как объяснили в СК, и в ходе следственных действий он признал вину в совершении преступления. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.