Арктический воздух из Сибири принес в США рекордные холода

В ряде регионов США зафиксированы рекордно низкие для этого времени года температуры из-за массы арктического воздуха, изначально образовавшейся в Сибири.

По данным телеканал CBS News, минусовые рекорды и снег отмечены в Чикаго (штат Иллинойс). В штате Миннесота на несколько недель раньше обычного замерзли озера. Снегопады обрушились на Буффало (штат Нью-Йорк), Детройт (штат Мичиган) и Мемфис (штат Теннесси).

По данным метеорологов, аномальные холода затронут около 222 миллионов жителей США. Непогода уже спровоцировала задержки в движении транспорта и ряд несчастных случаев, сообщает РИА Новости.