Законопроект Брянской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 370 304,7 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 3,8 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 56 895 817 287,12 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 31 285 568 000,00 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 56 194 938 187,12 рубля;

прогнозируемый профицит областного бюджета в сумме 700 879 100,00 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2021 года в сумме 9 244 133 591,78 рубля.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 395 528,4 млн. рублей и 423 288,2 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 54 927 068 397,60 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 34 040 796 000,00 рубля, и на 2022 год в сумме 55 954 782 168,35 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 36 586 825 000,00 рубля;

общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 54 927 068 397,60 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 069 570 000,00 рубля, и на 2022 год в сумме 55 954 782 168,35 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 256 580 000,00 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2022 года в сумме 9 244 133 591,78 рубля и на 1 января 2023 года в сумме 9 244 133 591,78 рубля.

Статья 2. Доходы областного бюджета

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджетами муниципальных образований Брянской области

Утвердить нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджетами муниципальных образований Брянской области согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов), городских поселений Брянской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Утвердить источники доходов местных бюджетов, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета - органами государственной власти Брянской области и созданными ими государственными учреждениями, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Утвердить источники доходов федерального бюджета, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета - органами государственной власти Брянской области и созданными ими государственными учреждениями, согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение расходов областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение расходов областного бюджета, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

6. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 5 205 707 529,61 рубля, на 2021 год в сумме 5 254 914 455,86 рубля, на 2022 год в сумме 5 417 372 421,18 рубля.

7. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Брянской области на 2020 год в сумме 6 147 113 764,53 рубля, на 2021 год в сумме 6 301 597 400,00 рубля, на 2022 год в сумме 6 695 004 400,00 рубля.

8. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и частью 4 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

в 2020 году - 459 417,00 рубля;

в 2021 году - 459 417,00 рубля;

в 2022 году - 459 417,00 рубля.

9. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

в 2020 году - 177 683,79 рубля;

в 2021 году - 177 683,79 рубля;

в 2022 году - 177 683,79 рубля.

10. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов":

в 2020 году - 6 248 547,82 рубля;

в 2021 году - 5 487 979,36 рубля;

в 2022 году ¬- 4 086 221,16 рубля.

11. Направить в 2020 году средства областного бюджета на субсидии в виде имущественного взноса Микрокредитной компании "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области" в целях создания благоприятных экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства в сумме 5 508 989,90 рубля.

Статья 6. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 25 518 700 235,00 рубля, на 2021 год в сумме 20 813 234 110,00 рубля, на 2022 год в сумме 19 138 943 773,00 рубля.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 17 630 939 028,58 рубля, на 2021 год в сумме 17 829 764 166,63 рубля, на 2022 год в сумме 17 804 797 788,59 рубля.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в сумме 4 756 951 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 5 011 700 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 5 141 235 000,00 рубля.

Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) отчислениями в бюджеты муниципальных районов и городских округов по дополнительным нормативам от налога на доходы физических лиц на 2020 год в сумме 2 480 651 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 2 668 872 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 2 864 935 000,00 рубля.

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год - 2,7195, на 2021 год - 2,7094, на 2022 год - 2,7224.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

6. Установить, что в 2020 году предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Брянской области.

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению в 2020 году межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, указанный в части второй пункта 6 настоящей статьи, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Брянской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 7. Резервный фонд Правительства Брянской области

Установить размер резервного фонда Правительства Брянской области на 2020 год в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 0,00 рубля, на 2022 год в сумме 0,00 рубля.

Статья 8. Резервный фонд Брянской области

Установить размер резервного фонда Брянской области на 2020 год в сумме 20 000 000,00 рубля, на 2021 год в сумме 20 000 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 20 000 000,00 рубля.

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в объемах, предусмотренных приложением 9 к настоящему Закону.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области..

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в объемах предусмотренных приложением 9 к настоящему Закону.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

Статья 10. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами из областного бюджета

1. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящей статьей, департамент финансов Брянской области осуществляет казначейское сопровождение средств областного бюджета, предоставляемых отдельным юридическим лицам с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении департаментом финансов Брянской области целевые средства перечисляются на счета, открытые департаменту финансов Брянской области в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, указанных в части второй пункта 1 настоящей статьи, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам, получающим целевые средства, в департаменте финансов Брянской области, в порядке, установленном департаментом финансов Брянской области.

Операции по списанию целевых средств по расходам юридических лиц, отраженных на лицевых счетах, указанных в части третьей пункта 1 настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, источником финансового обеспечения которых являются указанные целевые средства, после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.

При казначейском сопровождении целевых средств департамент финансов Брянской области осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном департаментом финансов Брянской области.

2. Установить, что казначейскому сопровождению департаментом финансов подлежат следующие целевые средства:

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в абзаце втором настоящего пункта;

средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг в случаях, установленных нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются на средства, предоставляемые из областного бюджета:

юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

юридическим лицам за заслуги в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых установлено требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при их предоставлении, премии, стипендии и иные поощрения);

на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления.

4. Установить, что остатки средств, получаемых отдельными юридическими лицами в соответствии с частью первой пункта 1 настоящей статьи, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в департаменте финансов Брянской области, не использованные по состоянию на 1 января 2020 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в пункте 5 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении средств указанным юридическим лицам.

5. Установить, что главные распорядители средств областного бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из областного бюджета средства, указанные в пункте 4 настоящей статьи, принимают до 15 марта 2020 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Брянской области порядке на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств.

6. Главные распорядители средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности прошлых лет, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в пункте 4 настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

7. При отсутствии решений, указанных в пунктах 5, 6 настоящей статьи, по состоянию на 15 марта 2020 года или тридцатый рабочий день со дня поступления сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет остатки средств и средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, указанные в пунктах 5, 6 настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области.

8. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного пунктом 7 настоящей статьи, департамент финансов Брянской области перечисляет в доходы областного бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в департаменте финансов Брянской области, в порядке и сроки, установленные департаментом финансов Брянской области.

Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

увеличение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных к предоставлению из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, или сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных ассигнований на основании полученного уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на суммы указанных в нем средств;

увеличение бюджетных ассигнований, соответствующих целям предоставления из федерального бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, не превышающем неиспользованные остатки указанных межбюджетных трансфертов на начало текущего финансового года, по которым главным администратором доходов федерального бюджета подтверждена потребность в направлении их на те же цели в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований в связи с использованием доходов, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденных законом об областном бюджете, по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

уточнение кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения областного бюджета, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и департаментом финансов Брянской области порядка применения бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с действующим законодательством;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году на оказание государственных услуг, в связи с экономией бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение средств, зарезервированных в составе утвержденных настоящим Законом бюджетных ассигнований, в пределах объемов, предусмотренных приложением 9 к настоящему Закону, для их использования с целью финансового обеспечения непрограммной деятельности и реализации мероприятий государственных программ Брянской области "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма", "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области", "Комплексное развитие сельских территорий Брянской области", "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области", "Региональная политика Брянской области", "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области", "Формирование современной городской среды Брянской области", "Развитие здравоохранения Брянкой области", "Развитие культуры и туризма в Брянской области", "Развитие образования и науки Брянской области", "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области", "Управление государственными финансами Брянской области", "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области", "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения", "Социальная и демографическая политика Брянской области", "Доступная среда Брянской области", "Развитие физической культуры и спорта Брянской области", "Развитие мировой юстиции Брянской области", "Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области", "Развитие лесного хозяйства Брянской области", "Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области", "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области". Использование зарезервированных средств осуществляется в порядке, установленном Правительством Брянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", а также в случаях нарушения обязательств, предусмотренных порядками (правилами) предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов;

увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов (программ) за счет уменьшения (увеличения) бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим Законом на указанные цели, в соответствии с решениями Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами (программами), в том числе перераспределение соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год, в соответствии с решениями Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Брянской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, а также между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в пределах общего объема источников финансирования дефицита областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде, в целях обеспечения условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по решению вопросов местного значения.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, за исключением оснований, установленных абзацами вторым, третьим и четвертым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных настоящим Законом.

2. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков средств дорожного фонда Брянской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Брянской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, остатков безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, от некоммерческой организации - Фонда развития моногородов в объеме до 100 процентов могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

3. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Брянской области, государственных учреждений не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению штатной численности государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении исполнительных органов государственной власти Брянской области дополнительными полномочиями, государственных учреждений - дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности персонала.

В соответствии с частью четвертой пункта 1 статьи 2 Закона Брянской области от 12 октября 2005 года № 74-З "Об оплате труда и иных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Брянской области" увеличить (проиндексировать) в 1,038 раза с 1 октября 2020 года размер базовой величины, применяемой для исчисления денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Брянской области.

В соответствии с пунктом 9 статьи 11 Закона Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З "О государственной гражданской службе Брянской области" увеличить (проиндексировать) в 1,038 раза с 1 октября 2020 года размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Брянской области в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Брянской области.

4. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных на реализацию мероприятий государственных программ Брянской области, в том числе на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита

Утвердить объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Брянской области

1. Утвердить предельный объем государственного внутреннего долга Брянской области на 2020 год в сумме 11 054 408 691,78 рубля, на 2021 год в сумме 10 357 170 391,78 рубля и 2022 год в сумме 10 420 536 191,78 рубля.

2. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 14. Государственные гарантии Брянской области в валюте Российской Федерации

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области по государственным гарантиям Брянской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рубля, на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рубля, на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рубля.

2. Утвердить программу государственных гарантий Брянской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 15. Отчетность об исполнении областного бюджета

1. Департаменту финансов Брянской области представлять в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской области ежемесячно информацию об исполнении областного бюджета в 2020 году в десятидневный срок со дня представления соответствующей отчетности в Федеральное казначейство по форме ежемесячного отчета, представляемого в Федеральное казначейство.

2. Правительству Брянской области ежеквартально представлять в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской области утвержденный отчет об исполнении областного бюджета в соответствии со структурой, применяемой при утверждении бюджета, в течение 45 дней после наступления отчетной даты.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Брянской области А.В.Богомаз



