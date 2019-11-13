Законопроект Республики Хакасия "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 26 215 785 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 28 520 838 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 305 053 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 27 218 989 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 28 711 136 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2021 год в сумме 29 794 547 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 744 864 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 31 564 250 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 578 213 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2021 год в сумме 2 575 558 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 853 114 тыс. рублей.

3. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2020 год в сумме 176 250 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2021 год в сумме 250 000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 250 000 тыс. рублей.

5. Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2021 года в сумме 23 038 900 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

2) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 25 614 460 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 28 467 574 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей.

6. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Формирование доходов республиканского бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов формируются за счет:

1) федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов - в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия;

2) федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов и сборов, а также в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - в соответствии с нормативами распределения, установленными законодательством Российской Федерации;

3) региональных налогов, сборов и иных платежей (в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам) и неналоговых доходов (в части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также в части доходов от продажи материальных и нематериальных активов) - в соответствии с нормативами распределения согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

2. Утвердить доходы республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджетов Республики Хакасия и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов Республики Хакасия - органов государственной власти Республики Хакасия согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2020 год - в сумме 1 553 673 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 1 565 432 тыс. рублей и на 2022 год - в сумме 1 557 263 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Хакасия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Хакасия

Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Хакасия:

1) на 2020 год - в сумме 1 831 479 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в сумме 2 060 526 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в сумме 2 305 261 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Хакасия и республиканских государственных учреждений

1. Установить с 01 января 2020 года тарифные ставки специалистам республиканских государственных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, с повышающим коэффициентом 1,25.

2. Установить должностной оклад Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия:

1) на 01 января 2020 года - в размере 28 679 рублей;

2) на 01 октября 2020 года - в размере 29 539 рублей.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Республики Хакасия и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить с 01 января 2020 года размер индексации 1,03 для:

1) ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного статьей 4 Закона Республики Хакасия от 09 ноября 2004 года № 78 "О государственном пособии на ребенка в Республике Хакасия";

2) Государственной премии Республики Хакасия имени Н.Ф. Катанова, предусмотренной пунктом 2 приложения 1 к Закону Республики Хакасия от 26 марта 2003 года № 15 "О Государственной премии Республики Хакасия имени Н.Ф. Катанова";

3) ежемесячного пособия членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других государственных органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), предусмотренного статьей 2 Закона Республики Хакасия от 31 мая 2011 года № 47-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, других государственных органов исполнительной власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)";

4) ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также сумм, на которые предоставляются специальные продукты детского питания для детей в возрасте до трех лет, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Хакасия от 20 декабря 2012 года № 128-ЗРХ "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет".

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия

Установить, что порядок осуществления бюджетных инвестиций, а также порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия в форме капитальных вложений в основные средства республиканских государственных учреждений и республиканских государственных унитарных предприятий устанавливается Правительством Республики Хакасия.

Статья 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг:

1) в случаях регулирования цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

2) в иных случаях, предусмотренных в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета.

2. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии акционерному обществу "Дирекция республиканских рынков" на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг, в виде вклада в имущество общества в сумме 19 500 тыс. рублей.

3. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия или актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Хакасия.

Предоставление субсидий, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия.

Статья 10. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики Хакасия или уполномоченными им органами государственной власти Республики Хакасия.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия

1. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия (далее - муниципальные образования) на 2020 год в сумме 8 196 896 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 130 126 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 698 173 тыс. рублей, в том числе:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год в сумме 255 692 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 253 700 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 000 тыс. рублей;

2) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2020 год в сумме 415 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 415 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 415 000 тыс. рублей;

3) субсидии из республиканского бюджета на 2020 год в сумме 565 619 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 545 670 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 532 020 тыс. рублей;

4) субвенции из республиканского бюджета на 2020 год в сумме 6 827 390 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 769 096 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 569 030 тыс. рублей;

5) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2020 год в сумме 133 195 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 146 660 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 82 123 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

1) дотаций из республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) субвенций из республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта Республики Хакасия "Дорожная сеть".

5. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено частью 3 настоящей статьи) утверждается Правительством Республики Хакасия или осуществляется в установленном им порядке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Утвердить значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности, принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия, на 2020 год в размере 0,6, на 2021 год в размере 0,6, на 2022 год в размере 0,6.

7. Установить, что Министерство финансов Республики Хакасия заключает с главами муниципальных образований Республики Хакасия, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа).

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным соглашениям устанавливаются Правительством Республики Хакасия.

8. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета при исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты.

9. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляют полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета при

исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 12. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить, что расчетные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия частично заменяются дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц:

1) на 2020 год - в размере 1 753 273 тыс. рублей;

2) на 2021 год - в размере 1 847 065 тыс. рублей;

3) на 2022 год - в размере 1 935 283 тыс. рублей.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 13. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением доходов от указанных акцизов, зачисляемых в бюджет Республики Хакасия по нормативам распределения в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с нормативами, установленными частью 1 настоящей статьи, являются источниками формирования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.

Статья 14. Методики распределения отдельных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям

Утвердить методики распределения субвенций из республиканского бюджета муниципальным образованиям согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов из республиканского бюджета предоставляются бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели:

1) в сумме 119 047 тыс. рублей на 2020 год, в том числе на срок, не выходящий за пределы 2020 года, в сумме 0 тыс. рублей, на срок, выходящий за пределы 2020 года, в сумме 119 047 тыс. рублей;

2) в сумме 66 219 тыс. рублей на 2021 год, в том числе на срок, не выходящий за пределы 2021 года, в сумме 0 тыс. рублей, на срок, выходящий за пределы 2021 года, в сумме 66 219 тыс. рублей;

3) в сумме 37 453 тыс. рублей на 2022 год, в том числе на срок, не выходящий за пределы 2022 года, в сумме 0 тыс. рублей, на срок, выходящий за пределы 2022 года, в сумме 37 453 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из республиканского бюджета для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

3. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, - в размере 0,1 процента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия.

5. Бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия предоставляются при условии предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за исключением случаев, указанных в абзацах втором и третьем настоящей части.

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия, получающим дотации из республиканского бюджета в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 16 к настоящему Закону и (или) получающим доходы от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчислений в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 18 к настоящему Закону, предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), в случае предоставления бюджетных кредитов муниципальным районам (городским округам) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований.

Взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета местным бюджетам, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Республики Хакасия в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 16. Реструктуризация задолженности муниципальных образований перед республиканским бюджетом по бюджетным кредитам

1. Реструктуризация задолженности муниципальных образований перед республиканским бюджетом по бюджетным кредитам в 2020 году осуществляется при следующих условиях:

1) реструктуризации подлежат бюджетные кредиты, предоставленные из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований;

2) реструктуризация бюджетных кредитов в 2020 году осуществляется путем предоставления отсрочки, рассрочки;

3) реструктуризация предоставляется до 31 декабря 2023 года;

4) начисление процентов по реструктурированной задолженности осуществляется исходя из расчета 0,1 процента годовых на сумму рассроченной задолженности.

2. Проведение реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, осуществляется в соответствии с правилами, установленными Правительством Республики Хакасия.

Статья 17. Государственные внутренние заимствования Республики Хакасия и государственный внутренний долг Республики Хакасия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Хакасия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Установить, что от имени Республики Хакасия право осуществления государственных внутренних заимствований Республики Хакасия принадлежит Министерству финансов Республики Хакасия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Министерство финансов Республики Хакасия в процессе управления государственным долгом Республики Хакасия вправе определять формы, виды и условия размещения долговых обязательств Республики Хакасия и осуществлять все необходимые действия, связанные с осуществлением заимствований и обслуживанием долговых обязательств Республики Хакасия, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Хакасия в 2020 году в сумме 826 307 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 828 258 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 641 360 тыс. рублей.

Статья 18. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.О.Коновалов



