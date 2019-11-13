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13 ноября 2019 г.

Постановление совета министров Республики Крым от 12 ноября 2019 года № 630 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым за III квартал 2019 года"

Дата подписания 12 ноября 2019 г.
Опубликован 13 ноября 2019 г.

В соответствии с частью первой статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", частью второй статьи 4 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года № 20-ЗРК "О прожиточном минимуме в Республике Крым", статьей 2 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года № 21-ЗРК "О потребительской корзине в Республике Крым", статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Крым за III квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 10 509 рублей;

по основным социально-демографическим группам для:

трудоспособного населения - 11 243 рубля;

пенсионеров - 8 615 рублей;

детей - 11 058 рублей.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым Л.Опанасюк


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