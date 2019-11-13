Лайнер Saudi Arabian Airlines экстренно сел в Канаде

Самолет саудовской авиакомпании Saudi Arabian Airlines Boeing 777-300 совершил незапланированную посадку в канадском городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Это было необходимо для оказания неотложной медицинской помощи двухлетнему ребенку.

Как информирует телеканал CTV, несмотря на оперативную работу медиков, спасти жизнь маленького пассажира не удалось. Причины смерти ребенка выясняются.

Воздушное судно направлялось из города Джидда в Вашингтон. Самолет в настоящее время продолжает выполнение полета.