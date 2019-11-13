Законопроект Республики Мордовия "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Мордовия

1. Утвердить республиканский бюджет Республики Мордовия на 2020 год по доходам в сумме 40 020 781,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 37 807 098,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 2 213 683,3 тыс. рублей, исходя из уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года).

2. Утвердить республиканский бюджет Республики Мордовия на 2021 год по доходам в сумме 40 724 567,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 38 153 420,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 761 455,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 2 571 146,8 тыс. рублей, исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года).

3. Утвердить республиканский бюджет Республики Мордовия на 2022 год по доходам в сумме 40 172 086,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 36 453 921,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 155 006,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 3 718 165,3 тыс. рублей, исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года).

Статья 2. Главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Мордовия и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Мордовия согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Мордовия и бюджетами муниципальных образований в Республике Мордовия

1. Утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Мордовия и бюджетами муниципальных образований в Республике Мордовия, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, согласно таблице 1 приложения 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что налоговые доходы консолидированного бюджета Республики Мордовия от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежат зачислению:

1) в республиканский бюджет Республики Мордовия по нормативу 90 процентов;

2) в бюджеты муниципальных образований в Республике Мордовия по дифференцированным нормативам отчислений, установленным в таблице 2 приложения 3 к настоящему Закону.

При распределении доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, по дифференцированным нормативам отчислений в бюджеты муниципальных образований в Республике Мордовия, учитываются поступления в консолидированный бюджет Республики Мордовия от указанных акцизов исходя из норматива 58,2 процента.

Статья 4. Безвозмездные поступления в республиканский бюджет Республики Мордовия

Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Распределение расходов республиканского бюджета Республики Мордовия

Утвердить:

распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

распределение государственных капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета Республики Мордовия, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Мордовия

1. Из республиканского бюджета Республики Мордовия казенным учреждениям Республики Мордовия предоставляются средства на обеспечение выполнения их функций, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетным и автономным учреждениям Республики Мордовия предоставляются субсидии:

на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания;

на иные цели.

Статья 7. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения

1. Из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия.

2. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки, может производиться в пределах 1,5 процента выплаченных сумм.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются в случаях, установленных в приложениях 5 - 7 к настоящему Закону, и в порядке, установленном Правительством Республики Мордовия.

2. Из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются субсидии:

автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия" на обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства;

автономной некоммерческой организации "Центр развития конкурентоспособности Республики Мордовия" на создание и (или) обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия на развитие системы микрофинансирования;

Фонду развития промышленности Республики Мордовия на реализацию мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях Республики Мордовия.

3. Из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются субсидии специализированной некоммерческой организации "Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием содействия населению в проведении капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Мордовия в соответствии с уставной деятельностью.

4. Размер субсидий, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с приложением 9 к настоящему Закону.

Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме 9 435 895,3 тыс. рублей, на 2021 год - 8 835 639,4 тыс. рублей, на 2022 год - 8 205 034,5 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предоставление которой осуществляется на основании Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия, на 2020 год в сумме 468,0 тыс. рублей, на 2021 год - 1 275,4 тыс. рублей, на 2022 год - 1 100,0 тыс. рублей.

3. Утвердить:

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год в сумме 72 006,1 тыс. рублей, на 2021 год - 77 127,4 тыс. рублей, на 2022 год - 46 738,4 тыс. рублей;

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2020 год в сумме 1 002 158,8 тыс. рублей, на 2021 год - 986 632,2 тыс. рублей, на 2022 год - 1 002 869,6 тыс. рублей.

4. Установить, что:

уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, определенный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, равен 1,2;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений, определенный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений, равен 1,2;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), определенный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), равен 1,2.

5. Установить уровень обеспеченности налоговыми доходами (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя:

для поселений - на 2020 год в размере 1 436,0 рубля, на 2021 год - 1 494,2 рубля, на 2022 год - 1 538,8 рубля;

для муниципальных районов (городского округа) - на 2020 год в размере 5 116,1 рубля, на 2021 год - 4 984,5 рубля, на 2022 год - 5 028,3 рубля.

6. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Мордовия, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Мордовия из республиканского бюджета Республики Мордовия (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждается Правительством Республики Мордовия) согласно приложению 11 к настоящему Закону.

8. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в рамках переданных государственных полномочий Республики Мордовия в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Мордовия от 28 ноября 2005 года № 87-З "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия", производится за счет субвенции в пределах 1,5 процента выплаченных сумм.

Статья 10. Нормативы для определения общего объема субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия

Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов нормативы для определения общего объема субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия, на осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Республики Мордовия в следующих размерах:

1) субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в части составления записей актов гражданского состояния и совершения иных юридических действий - 51,84 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия в 2020 году, 50,82 рубля в 2021 году, 51,27 рубля в 2022 году;

2) единая субвенция:

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах, - 17,78 рубля в год на единицу хранения архивных документов, являющихся государственной собственностью Республики Мордовия, в 2020 году, 17,25 рубля в 2021 году, 16,79 рубля в 2022 году;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по созданию, материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий - 8,57 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия в 2020 году, 8,58 рубля в 2021 году, 8,59 рубля в 2022 году;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей и подростков, предусмотренных Законом Республики Мордовия от 30 марта 2005 года № 26-З "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия", - 76,91 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия в возрасте до 18 лет в 2020 году, 77,03 рубля в 2021 году, 77,14 рубля в 2022 году;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по ведению учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан, которые в соответствии с законодательством Республики Мордовия имеют право на государственную поддержку в строительстве или приобретении жилья, - 10,43 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия в 2020 году, 10,45 рубля в 2021 году, 10,47 рубля в 2022 году;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", - 10 415,38 рубля в год на одного гражданина, имеющего право на получение жилищной субсидии и состоящего на учете в органе местного самоуправления;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по квотированию рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите:

Количество предприятий на территории муниципального образования со среднесписочной численностью работников свыше 100 человек Норматив (рублей в год на одного гражданина, для которого осуществляется квотирование рабочего места) 2020 год 2021 год 2022 год Менее 10 34,7 34,7 34,7 От 10 до 30 69,3 69,3 69,3 Свыше 30 86,6 86,6 86,6

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, – 51,77 рубля в год на одного жителя Республики Мордовия в возрасте до 18 лет включительно в 2020 году, 51,85 рубля в 2021 году, 51,94 рубля в 2022 году;

3) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Мордовия от 15 июня 2015 года № 38-З "Об административной ответственности на территории Республики Мордовия", - 0,266 рубля в год на одного жителя муниципального образования;

4) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществлению контроля за распоряжением ими, - 1 313,0 тыс. рублей в год на одно лицо, которому запланировано предоставление жилых помещений;

5) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по назначению и предоставлению единовременной денежной выплаты на капитальный ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 97,57 тыс. рублей в год на одного ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году, 97,57 тыс. рублей в 2021 году, 97,58 тыс. рублей в 2022 году;

6) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по выплате:

вознаграждения опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, с которыми органы опеки и попечительства заключили договор о приемной семье - 71 362,6 рубля на одного ребенка в год;

вознаграждения опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия, не достигших 3-летнего возраста, или ребенка-инвалида, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с которыми органы опеки и попечительства заключили договор о приемной семье - 95 150,2 рубля на одного ребенка в год;

ежемесячного пособия опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье, в Республике Мордовия - 81 606,0 рубля на одного ребенка в год;

ежемесячного денежного пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Республики Мордовия или в муниципальных общеобразовательных организациях, в период до 1 сентября года окончания обучения в общеобразовательной организации - 81 606,0 рубля на одного получателя выплаты в год;

7) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными в таблице 1 приложения 12 к настоящему Закону;

8) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными в таблице 2 приложения 12 к настоящему Закону;

9) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по организации предоставления обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости:

Содержание норматива (рублей) Обучающийся в муниципальной общеобразовательной организации из малоимущей семьи, не посещающий группу продленного дня Обучающийся в муниципальной общеобразовательной организации из малоимущей семьи, посещающий группу продленного дня 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 1 2 3 4 5 6 7 Норматив на питание в расчете на одного получателя в год 8224,9 8535,8 8874,4 20564,3 21338,5 22191,8 Норматив на питание в расчете на одного получателя в день 41,51 43,11 44,82 103,86 107,77 112,08 Норматив на содержание специалиста 1 разряда в администрации муниципального образования для осуществления государственного полномочия в год в расчете на одного получателя 12,46 12,48 12,50 12,46 12,48 12,50

10) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по предоставлению ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве молодого специалиста:

на одного молодого специалиста с высшим образованием, заключающего трудовой договор в планируемом году, в год - 48 341,2 рубля в 2020 году, 48 307,0 рубля в 2021 году, 48 273,6 рубля в 2022 году;

на одного молодого специалиста с высшим образованием (кроме молодых специалистов, заключающих трудовые договоры в планируемом году) в год - 96 341,2 рубля в 2020 году, 96 307,0 рубля в 2021 году, 96 273,6 рубля в 2022 году;

на одного молодого специалиста со средним профессиональным образованием, заключающего трудовой договор в планируемом году, в год - 36 341,2 рубля в 2020 году, 36 307,0 рубля в 2021 году, 36 273,6 рубля в 2022 году;

на одного молодого специалиста со средним профессиональным образованием (кроме молодых специалистов, заключающих трудовые договоры в планируемом году) в год - 72 341,2 рубля в 2020 году, 72 307,0 рубля в 2021 году, 72 273,6 рубля в 2022 году;

11) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по предоставлению компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве молодого специалиста:

на одного молодого специалиста с высшим образованием, в год - 100 341,2 рубля в 2020 году, 100 307,0 рубля в 2021 году, 100 273,6 рубля в 2022 году;

на одного молодого специалиста со средним профессиональным образованием в год - 70 341,2 рубля в 2020 году, 70 307,0 рубля в 2021 году, 70 273,6 рубля в 2022 году;

12) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по предоставлению стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве студента:

на одного студента высшего образования, поступающего в планируемом году, в год - 12 341,2 рубля в 2020 году, 12 307,0 рубля в 2021 году, 12 273,6 рубля в 2022 году;

на одного студента высшего образования, кроме поступающих в планируемом году, в год - 36 341,2 рубля в 2020 году, 36 307,0 рубля в 2021 году, 36 273,6 рубля в 2022 году;

на одного студента среднего профессионального образования, поступающего в планируемом году, в год - 8 341,2 рубля в 2020 году, 8 307,0 рубля в 2021 году, 8 273,6 рубля в 2022 году;

на одного студента среднего профессионального образования, кроме поступающих в планируемом году, в год - 24 341,2 рубля в 2020 году, 34 307,0 рубля в 2021 году, 24 273,6 рубля в 2022 году;

13) субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по организации проведения на территории Республики Мордовия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных -3 991,8 рубля в год на одно безнадзорное животное.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджету Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия на возмещение расходов на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно (включая расходы на доставку), на 2020 год в сумме 13 585,0 тыс. рублей, на 2021 год - 14 535,0 тыс. рублей, на 2022 год - 14 535,0 тыс. рублей.

Статья 12. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Мордовия

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Мордовия на 2020 год в сумме 5 344 266,9 тыс. рублей, на 2021 год - 6 772 544,9 тыс. рублей, на 2022 год - 6 867 082,9 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Республики Мордовия в объеме 0,16 процента направляются на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов.

3. Иные направления расходования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Мордовия определяются в соответствии с порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Мордовия, установленным Правительством Республики Мордовия.

Статья 13. Резервный фонд Правительства Республики Мордовия

Установить размер резервного фонда Правительства Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 12 000 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств

Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, предусмотренных настоящим Законом, на 2020 год в сумме 3 644 926,2 тыс. рублей, на 2021 год - 3 739 756,3 тыс. рублей, на 2022 год - 3 780 056,6 тыс. рублей.

Статья 15. Расходы на исполнение судебных актов по искам к Республике Мордовия

Из республиканского бюджета Республики Мордовия предоставляются бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов по искам к Республике Мордовия о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов Республики Мордовия или их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами Республики Мордовия актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Республики Мордовия (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Мордовия), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

Статья 16. Государственные внутренние заимствования Республики Мордовия, государственный долг Республики Мордовия и предоставление государственных гарантий Республики Мордовия

1. Право осуществления от имени Республики Мордовия государственных внутренних заимствований Республики Мордовия принадлежит Правительству Республики Мордовия.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Установить предельный объем заимствований Республики Мордовия на 2020 год в сумме 16 612 055,5 тыс. рублей, на 2021 год - 13 343 411,0 тыс. рублей, на 2022 год - 10 154 464,0 тыс. рублей.

5. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Мордовия на 1 января 2021 года в сумме 27 764 193,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года - 29 788 867,7 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - 31 211 120,7 тыс. рублей.

6. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Мордовия на 2020 год - 2 215 426,4 тыс. рублей, на 2021 год - 2 212 448,0 тыс. рублей, на 2022 год - 2 212 448,0 тыс. рублей, в том числе средства на уплату процентов за рассрочку по бюджетным кредитам, прошедшим реструктуризацию в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" и от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" на 2020 год - 8 624,6 тыс. рублей, на 2021 год - 8 624,6 тыс. рублей, на 2022 год - 8 624,6 тыс. рублей, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" на 2020 год - 19 221,8 тыс. рублей, на 2021 год - 16 882,1 тыс. рублей, на 2022 год - 12 570,0 тыс. рублей.

7. Установить верхний предел государственного долга по государственным гарантиям Республики Мордовия на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года - 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года - 0,0 тыс. рублей.

8. Утвердить Программу государственных гарантий Республики Мордовия в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 17. Особенности исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия в 2020 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Мордовия является распределение зарезервированных:

1) бюджетных ассигнований в объеме 49 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия;

2) бюджетных ассигнований в объеме 22 500,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на предоставление социальных выплат лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия на строительство или приобретение жилого помещения и на оплату части процентов за пользование кредитом (займом) на строительство или приобретение жилого помещения.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 14.2 Закона Республики Мордовия от 14 июля 2008 года № 56-З "О бюджетном процессе в Республике Мордовия" следующие дополнительные основания внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Мордовия без внесения изменений в настоящий Закон, помимо оснований, установленных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) осуществление выплат, направленных на обслуживание, сокращение и погашение долговых обязательств Республики Мордовия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан при условии подтверждения потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения исполнения обязательств по расходам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, стипендии, коммунальные услуги, лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях, продукты питания, уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе в рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

4) перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований в Республике Мордовия, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации и Республики Мордовия, переданных для осуществления органам местного самоуправления, в части обеспечения исполнения обязательств по расходам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату иных выплат муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения исполнения обязательств по расходам на обязательное медицинское страхование неработающего населения в качестве уплаты страховых взносов;

6) осуществление мероприятий, связанных с созданием, ликвидацией и реорганизацией органов государственной власти Республики Мордовия (государственных органов), государственных учреждений Республики Мордовия и государственных унитарных предприятий Республики Мордовия;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения исполнения обязательств, связанных с софинансированием государственных программ Российской Федерации, национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ);

8) перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами, направленными на достижение соответствующих целей федеральных проектов, и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов республиканского бюджета Республики Мордовия на соответствующий финансовый год;

9) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим Законом на указанные цели;

10) перераспределение бюджетных ассигнований в целях погашения кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Мордовия;

11) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения исполнения обязательств за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета.

3. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Мордовия полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Мордовия по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Мордовия в бюджет муниципального образования в Республике Мордовия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования в Республике Мордовия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Мордовия в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 18. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Статья 19. Действие нормативных правовых актов Правительства Республики Мордовия

Установить, что нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия, принятые на основе и во исполнение законов Республики Мордовия "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков