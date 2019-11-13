Закон Псковской области от 7 ноября 2019 года № 2002-ОЗ "О Гимне Псковской области"

Принят областным Собранием депутатов 31 октября 2019 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 4 Устава Псковской области устанавливает описание и порядок официального использования Гимна Псковской области.

Статья 1. Статус, описание и воспроизведение Гимна Псковской области

1. Гимн Псковской области является официальным символом Псковской области.

2. Гимн Псковской области представляет собой музыкально-поэтическое произведение, состоящее из музыкальной редакции и текста, установленных приложениями 1 и 2 к настоящему Закону, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

3. Гимн Псковской области должен исполняться в точном соответствии с установленными музыкальной редакцией и текстом.

4. Гимн Псковской области может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.

Статья 2. Исполнение Гимна Псковской области

1. Гимн Псковской области исполняется:

при вступлении в должность Губернатора Псковской области - после принесения им присяги и после исполнения Государственного гимна Российской Федерации;

при вступлении в должность глав муниципальных образований Псковской области - после исполнения Государственного гимна Российской Федерации;

при открытии первого заседания Псковского областного Собрания депутатов очередного созыва - после исполнения Государственного гимна Российской Федерации;

в начале и в конце вещания телевизионных и радиоканалов, учредителем которых являются органы государственной власти Псковской области;

во время официальной церемонии подъема Флага Псковской области и других официальных церемоний - после исполнения Государственного гимна Российской Федерации;

во время церемонии встречи и проводов посещающих органы государственной власти Псковской области с официальным визитом лиц (делегаций) иностранных государств, их административно-территориальных единиц, если при этом не исполняется Государственный гимн Российской Федерации. Гимн Псковской области исполняется после исполнения гимна соответствующего иностранного государства;

при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению органов государственной власти Псковской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, - после исполнения Государственного гимна Российской Федерации;

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным праздникам, - после исполнения Государственного гимна Российской Федерации;

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности - перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам, - после исполнения Государственного гимна Российской Федерации.

2. Гимн Псковской области может исполняться в иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Псковской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, а также государственными и негосударственными организациями.

3. Допускается исполнение Гимна Псковской области при проведении официальных церемоний спортивных соревнований на территории Псковской области.

4. Во время исполнения Гимна Псковской области при проведении торжественных мероприятий присутствующие слушают его стоя, мужчины - без головных уборов.

В случае если исполнение Гимна Псковской области сопровождается поднятием Флага Псковской области, присутствующие поворачиваются к нему лицом.

Статья 3. Ограничения использования Гимна Псковской области

Запрещается использование Гимна Псковской области с нарушением требований настоящего Закона, а также надругательство над Гимном Псковской области либо иное проявление неуважения к нему.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ю.Ведерников



