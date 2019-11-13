Жителя Камчатки осудили за призыв к экстремизму

К трем годам лишения свободы условно приговорил суд на Камчатке местного жителя, за призывы к экстремизму, которые тот разместил в интернете.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого управления ФСБ России, осужденный весной прошлого года в комментариях к новостям на сайте камчатского информационного агентства дважды призывал убить представителей одной из национальностей. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что эти сообщениях действительно пытаются спровоцировать агрессию к людям на основании их принадлежности к определенной национальности.

Мужчину на два года лишили права размещать какие-либо обращения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.