Появилось видео погони за угонщиками "скорой" в Нижегородской области

МВД России опубликовало оперативную видеосъемку погони за угонщиками скорой помощи в Кстовском районе Нижегородской области. Для того, чтобы задержать злоумышленников, полицейским пришлось стрелять по колесам.

Напомним, инцидент произошел в поселке Большое Мурашкино. Через 15 минут после поступления сообщения об угоне сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль на одной из кстовских улиц. Через громкоговоритель они потребовали, чтобы водитель остановился. Но угонщики продолжили движение и попытались скрыться. На большой скорости водитель выезжал на встречную полосу, игнорировал запрещающий сигнал светофора. На 448-м километре трассы М7 сотрудникам полиции пришлось сначала выстрелить в воздух, а потом - по колесам скорой.

Недалеко от деревни Подлесово угонщики, которых было двое, остановили машину и попытались скрыться в лесу. Но полицейские быстро задержали их и доставили в отдел МВД России по Кстовскому району. По факту угона возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем. В отношении водителя также составлено несколько протоколов об административном правонарушении.