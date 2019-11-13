В Красноярске суд оштрафовал контрактника, спрятавшегося под кроватью

Красноярский гарнизонный военный суд оштрафовал солдата-контрактника, без уважительных причин не явившегося на службу.

Напомним, в июле 2019 года ефрейтор должен был явиться на контрактную службу. Но вместо того, чтобы явиться в свою часть в Красноярске, уехал домой в город Уяр Красноярского края.

Военнослужащий был объявлен в розыск. Когда полиция пришла к нему домой, он не придумал ничего лучше, чем спрятаться под кроватью. Разумеется, прогульщика тут же обнаружили.

Приговором Красноярского гарнизонного военного суда ефрейтор был признан виновным по части 3 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу). Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.