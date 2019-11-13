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13.11.2019,  
10:18
Текст:  Олег Корякин

СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели

Новейший российский комплекс "Авангард" очень скоро сможет начать свою службу.
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, в конце ноября или в начале декабря  в Домбаровской дивизии РВСН на опытно-боевое дежурство встанут две ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард".

Фото: Минобороны РФ
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Сейчас проводятся подготовка ракет перед загрузкой их в шахты.

Напомним, что в перспективе основным носителем блока "Авангард" должны стать новейшие МБР "Сармат".

Советские ракеты УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО "Стилет") были приняты на вооружение в 1975 году.

Их длина составляет 24 метра, диаметр - 2,5 метра, масса более 105 тонн. Забрасываемый вес - 4 350 килограммов. Дальность стрельбы - 10 000 километров.

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