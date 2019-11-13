Законопроект Тульской области "О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тульской области (далее - бюджет области) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета области в сумме 81 203 202,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета области в сумме 87 138 548,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета области в сумме 5 935 345,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета области на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета области на 2021 год в сумме 85 867 158,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 90 497 755,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета области на 2021 год в сумме 90 094 944,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 090 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 93 337 762,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 340 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета области на 2021 год в сумме 4 227 786,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 840 006,7 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объем доходов бюджета области по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем доходов бюджета области по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что доходы бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, пеней и штрафов по ним, задолженности по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом области, бюджетами муниципальных образований Тульской области и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Тульской области, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы отчислений в бюджет области от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

4. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области зачисляются платежи от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет области в соответствии с едиными нормативами отчислений, установленными Законом Тульской области от 11 ноября 2005 года № 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области".

5. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Тульской области от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента), подлежащих зачислению в бюджет области в соответствии с законодательством Российской Федерации, заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным районам (городским округам) Тульской области после замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента), подлежащих зачислению в бюджет области в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

7. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Тульской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, исходя из зачисления в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2020 год - 30 процентов, на 2021 год - 30 процентов, на 2022 год - 30 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета области от указанного налога согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Порядок зачисления прибыли государственных унитарных предприятий Тульской области в бюджет области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов в бюджет области зачисляется часть прибыли государственных унитарных предприятий Тульской области, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах согласно приложению 8 к настоящему Закону в порядке и сроки, которые устанавливаются правительством Тульской области.

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета области, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета области и главные администраторы отдельных источников доходов бюджетов муниципальных образований Тульской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета области согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Уполномочить главных администраторов доходов бюджета области на использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных в приложениях 14 и 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета области согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов отдельных источников доходов бюджетов муниципальных образований Тульской области - органов государственной власти (государственных органов) Тульской области согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями Тульской области

Главные распорядители средств бюджета области, в ведении которых находятся казенные учреждения Тульской области, осуществляющие приносящую доходы деятельность, имеют право распределять бюджетные ассигнования между указанными учреждениями с учетом зачисляемых в бюджет области объемов доходов от приносящей доходы деятельности, осуществляемой этими учреждениями.

Статья 7. Безвозмездные поступления в бюджет области

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области из федерального бюджета в 2020 году в сумме 12 549 728,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12 680 625,8 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 10 987 734,7 тыс. рублей.

2. Утвердить объем прочих безвозмездных поступлений в 2020 году в сумме 129 195,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 129 195,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 129 195,0 тыс. рублей.

3. Учесть в доходах бюджета области субсидии из бюджета муниципального образования город Тула на 2020 год в сумме 180 617,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 185 884,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 199 861,9 тыс. рублей.

4. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году в сумме 204 907,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 204 907,3 тыс. рублей.

5. Утвердить объем прочих безвозмездных поступлений в бюджет области от государственных (муниципальных) организаций на 2020 год в сумме 4 940,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 940,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 940,0 тыс. рублей.

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета области на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 8 842 797,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 471 908,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 971 479,5 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета области на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета области на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить:

1) ведомственную структуру расходов бюджета области на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов бюджета области на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета области на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета области на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

5. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджета области на государственную поддержку семьи и детей на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджета области на государственную поддержку семьи и детей на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в случаях и порядках, установленных правительством Тульской области.

7. Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке и на условиях, установленных правительством Тульской области.

Статья 9. Дорожный фонд Тульской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области на 2020 год в сумме 6 657 696,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 124 550,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 059 568,2 тыс. рублей.

Статья 10. Резервный фонд Тульской области

Утвердить размер Резервного фонда Тульской области на 2020 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Статья 11. Резервный фонд правительства Тульской области

1. Предусмотреть в составе расходов бюджета области резервный фонд правительства Тульской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2. Порядок использования средств резервного фонда правительства Тульской области устанавливается правительством Тульской области.

Статья 12. Инвестиционный фонд Тульской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области на 2020 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить, что расходы на оплату услуг по доставке (выплате) денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки осуществляются в размере, не превышающем 1,8 процента от общего объема денежных средств, выделенных на их реализацию.

Статья 14. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения

Утвердить объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2020 год в сумме 5 927 178,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 163 624,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 410 372,6 тыс. рублей.

Статья 15. Особенности использования средств, предоставленных из бюджета области на формирование регионального продовольственного фонда

Средства, переданные органам местного самоуправления в соответствии со статьей 121 Закона Тульской области от 24 декабря 2010 года № 1527-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", направляются на решение вопросов местного значения в соответствии с решениями органов местного самоуправления о бюджете муниципального образования.

Статья 16. Особенности финансового обеспечения мероприятия "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области" подпрограммы "Доступное жилье" государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области"

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятия "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области" подпрограммы "Доступное жилье" государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области", направляются региональному оператору - Региональному фонду развития жилищного строительства и ипотечного кредитования на социальные выплаты гражданам в порядке, установленном правительством Тульской области, в 2020 году в объеме 20 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в объеме 20 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 20 000,0 тыс. рублей.

Статья 17. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области, на 2020 год в сумме 25 548 514,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25 352 413,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 25 294 085,3 тыс. рублей.

2. Межбюджетные трансферты из бюджета области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области предоставляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Тульской области от 11 ноября 2005 года № 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области", Законом Тульской области от 12 ноября 2008 года № 1113-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области" и настоящим Законом.

3. Установить уровень расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных образований Тульской области (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), равный среднему в расчете на одного жителя по муниципальным районам (городским округам) Тульской области, увеличенному в 1,827 раза.

4. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области для определения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) равным 0,62665 ежегодно.

5. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2020 год в сумме 1 518 919,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 563 065,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 681 265,3 тыс. рублей.

6. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2020 год согласно приложению 20 (таблица 1) к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 (таблица 1) к настоящему Закону.

7. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений равным 217,95; 226,67 и 235,74 соответственно.

8. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений равным 217,95; 226,67 и 235,74 соответственно.

9. Утвердить объем дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", на 2020 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

10. Утвердить объем дотаций на стимулирование муниципальных районов и городских округов по улучшению качества управления муниципальными финансами на 2020 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

11. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2020 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей.

12. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2020 год согласно приложению 20 (таблица 2) к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 (таблица 2) к настоящему Закону.

13. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области, предоставляемых из бюджета области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 24 к настоящему Закону.

14. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2020 год в сумме 5 433 005,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 721 255,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 050 441,6 тыс. рублей.

15. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2020 год согласно приложению 20 (таблицы 3 - 13, 36-56, 58) к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 (таблицы 3 - 5, 27-38) к настоящему Закону.

16. Утвердить объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2020 год в сумме 16 494 177,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 17 624 751,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 18 800 548,6 тыс. рублей.

17. Утвердить распределение субвенций по муниципальным районам (городским округам) Тульской области из бюджета области на 2020 год согласно приложению 20 (таблицы 14 - 32) к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 (таблицы 6 - 24) к настоящему Закону.

18. Установить, что не распределенные между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области субвенции (нераспределенный резерв) бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2020 год в сумме 261 000,0 тыс. рублей распределяются между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области в порядке, установленном правительством Тульской области, на те же цели без внесения изменений в настоящий Закон.

19. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2020 год в сумме 1 689 411,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 030 340,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 348 829,8 тыс. рублей.

20. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2020 год согласно приложению 20 (таблицы 33 - 35, 57) к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 (таблицы 25 - 26) к настоящему Закону.

21. Осуществлять в 2020 году перечисление целевых субвенций из бюджета области на реализацию пунктов 3, 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" по утвержденным постановлением правительства Тульской области нормативам обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях.

22. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета области бюджетам муниципальных образований Тульской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет области в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.

23. Утвердить методику расчета нормативов для распределения субвенций из бюджета области по муниципальным образованиям Тульской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 22 к настоящему Закону.

24.Утвердить методику расчета нормативов для распределения субвенций из бюджета Тульской области по муниципальным образованиям Тульской области на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", согласно приложению 23 к настоящему Закону.

25. Передать Управлению Федерального казначейства по Тульской области в 2020 году полномочия получателя средств бюджета области по перечислению межбюджетных трансфертов в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный правительством Тульской области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 18. Межбюджетные трансферты федеральному бюджету и Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному бюджету в форме субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2020 год в сумме 2 269,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 269,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 269,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области на возмещение затрат по выплате пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, на 2020 год в сумме 4 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 600,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 700,0 тыс. рублей.

Статья 19. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Тульской области

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области предоставляются из бюджета области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов в объеме до 100 000,0 тыс. рублей ежегодно:

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, на срок, не выходящий за пределы финансового года;

для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, в том числе в целях погашения долговых обязательств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области в виде обязательств по кредитам, полученным бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области от кредитных организаций, на срок до трех лет.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

3. Бюджетный кредит предоставляется по письменному обращению уполномоченного органа местного самоуправления, представляющего муниципальный район (городской округ) Тульской области, в адрес правительства Тульской области с указанием суммы испрашиваемого кредита.

Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

4. Выдача бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении бюджетного кредита между уполномоченным органом местного самоуправления, представляющим муниципальный район (городской округ) Тульской области, и министерством финансов Тульской области.

На основании указанного договора министерство финансов Тульской области производит перечисление средств с единого счета бюджета области на единый счет бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области.

Статья 20. Возможность, способы и основные условия урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Тульской областью

1. Реструктуризации подлежат неисполненные денежные обязательства муниципальных образований Тульской области по возврату бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета области до 1 января 2020 года на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, в том числе в целях погашения долговых обязательств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области в виде обязательств по кредитам, полученным бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области от кредитных организаций, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетам муниципальных образований Тульской области бюджетных кредитов из бюджета области, срок погашения по которым истек.

Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Тульской областью регулируется способом, основанным на соглашении изменения условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей перед Тульской областью.

2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) муниципального образования Тульской области проводится при условии, что осуществление муниципальным образованием Тульской области возврата задолженности по бюджетному кредиту в установленный договором о предоставлении бюджету муниципального образования Тульской области бюджетного кредита из бюджета области срок приведет к возникновению кассового разрыва в бюджете муниципального образования Тульской области.

3. Правила (основания, условия и порядок) проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности по бюджетным кредитам) устанавливаются правительством Тульской области.

Статья 21. Государственный долг Тульской области

1. Установить следующие параметры государственного долга Тульской области:

верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 19 758 568,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тульской области - 0,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 21 508 107,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тульской области - 0,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 21 674 209,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тульской области - 0,0 тыс. рублей.

2. Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Тульской области в 2020 году в сумме 603 033,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 709 098,5 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 882 813,6 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета на 2020 год в сумме 8 671,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 615,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 670,6 тыс. рублей.

3. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

4. Утвердить программу государственных гарантий Тульской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 22. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита бюджета области

Утвердить:

1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета области на 2020 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

2) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета области на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 23. Право осуществления государственных внутренних заимствований Тульской области

Предоставить право осуществления государственных внутренних заимствований Тульской области от имени Тульской области министерству финансов Тульской области.

Статья 24. Особенности заключения и оплаты договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета области

1. Установить, что получателями средств бюджета области осуществляются заключение и последующая оплата денежных обязательств по договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2. В случае принятия получателями средств бюджета области обязательств по договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг сверх доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств такие договоры (контракты) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг не подлежат оплате за счет средств бюджета области.

3. Установить, что получатели средств бюджета области при заключении договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующей бюджетной классификации расходов бюджета - по договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, если иное не установлено настоящим Законом, а также федеральными и иными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и правительства Тульской области;

2) до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующей бюджетной классификации расходов бюджета - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о приобретении оздоровительных путевок, а также по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхования имущества, по контрактам (договорам) на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за пределами Тульской области, в том числе по оплате эндопротезов и металлоконструкций, по договорам (контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, по договорам обязательного государственного страхования государственных гражданских служащих Тульской области, по оплате организационного взноса, заявочного взноса при проведении молодежных и спортивных мероприятий, по оплате договоров по сопровождению организованных групп детей к месту отдыха и обратно, по контрактам (договорам) на оказание депозитарных услуг по государственным облигациям Тульской области, по договорам на оказание услуг по обеспечению участия обучающихся Тульской области в мероприятиях в сфере образования, заключенным с физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей или иных занимающихся частной практикой лиц.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять аналогичные решения в отношении заключения договоров получателями средств бюджетов муниципальных образований Тульской области.

Статья 25. Особенности исполнения бюджета области в 2020 году

1. Установить, что остатки средств бюджета области на начало текущего финансового года в объеме 2 070 173,5 тыс. рублей (за исключением остатков средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы и государственных организаций, дорожного фонда Тульской области), в том числе средства Резервного фонда Тульской области, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

Установить, что остатки средств бюджета области на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Тульской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в соответствии с решениями правительства Тульской области направляются в 2020 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.

2. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета области в 2020 году сверх утвержденных статьей 2 настоящего Закона, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут направляться на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств Тульской области в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что в ходе исполнения настоящего Закона по представлению главных распорядителей средств бюджета области министерство финансов Тульской области вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Тульской области от 9 июня 2008 года № 1015-ЗТО "О бюджетном процессе в Тульской области".

4. Установить следующие основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета области:

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований в объеме до 400 000,0 тыс. рублей в 2020 году, до 400 000,0 тыс. рублей в 2021 году, до 400 000,0 тыс. рублей в 2022 году, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, а также в объеме, направленном на увеличение зарезервированных бюджетных ассигнований в соответствии с абзацами вторым и девятым части 4 и частью 6 настоящей статьи, на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, в том числе на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов, сверх объемов, установленных настоящим Законом;

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 12 настоящего Закона бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджета области, в объеме 1 000,0 тыс. рублей в 2020 году, в объеме 1 000,0 тыс. рублей в 2021 году, в объеме 1 000,0 тыс. рублей в 2022 году в случае принятия правительством Тульской области нормативных правовых актов об утверждении паспортов проектов, реализуемых с использованием бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области, о внесении изменений в паспорт проекта либо о прекращении реализации указанных проектов с введением отдельного кода целевой статьи;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из бюджета области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в соответствии с требованиями, установленными частью 1 настоящей статьи;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из бюджета области субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в соответствии с требованиями, установленными частью 1 настоящей статьи;

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований в объеме до 26 348,6 тыс. рублей в 2020 году, до 29 107, 0 тыс. рублей в 2021 году, до 31 310,0 тыс. рублей в 2022 году, предусмотренных по подразделу "Дополнительное образование детей" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение услуг по дополнительному образованию детей на основе персонифицированного финансирования;

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований в объеме до 2 500,0 тыс. рублей в 2020 году, в объеме 3 000,0 тыс. рублей в 2021 году, в объеме 3 000,0 тыс. рублей в 2022 году, предусмотренных по подразделу "Молодежная политика" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на мероприятие "Создание условий для доступности и повышения качества оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей Тульской области" в части предоставления грантов в форме субсидий на поддержку загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории Тульской области;

перераспределение бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются налоговые и неналоговые доходы бюджета области, а также источники финансирования дефицита бюджета области (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области), имеющих целевое назначение, в случае возникновения правовых оснований для получения субсидий, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих это же целевое назначение, на увеличение объема зарезервированных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, сверх объема, установленного настоящим Законом;

перераспределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются налоговые и неналоговые доходы бюджета области, а также источники финансирования дефицита бюджета области, имеющих целевое назначение, в случае возникновения правовых оснований для получения субсидий, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих это же целевое назначение, на увеличение объема иных мероприятий по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов сверх объема, установленного настоящим Законом;

перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и приобретение расходных материалов для медицинских организаций Тульской области, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета области на указанные цели.

5. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату до 1 апреля 2020 года в бюджет области.

6. Установить, что средства, за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области, бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий региональных проектов и бюджетных ассигнований, в целях софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты, в объеме сумм экономии средств бюджета области, сложившейся у их получателей - органов исполнительной власти и государственных казенных учреждений, а также субсидий у бюджетных и автономных учреждений, за исключением субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, по итогам осуществления закупок и превышающей 50,0 тыс. рублей, направляются в 2020 году в размере 50 процентов экономии на увеличение объема зарезервированных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, сверх объема, установленного настоящим Законом, а оставшиеся 50 процентов экономии перераспределяются между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета области, в порядке, установленном правительством Тульской области без внесения изменений в настоящий Закон.

7. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета области на финансовое обеспечение реализации законов Тульской области, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Тульской области A.Г.Дюмин



