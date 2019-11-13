Жители Катара будут молиться о долгожданном дожде

В четверг 14 ноября жители Катара, одной из самых засушливых стран мира, проведут молитву о ниспослании долгожданного дождя, передает РИА Новости решение главы государства эмира Тамима бен Хамада Аль Тани. Таким образом катарцы надеются вызвать осадки, которых не было с весны и которые, согласно прогнозам, должны были начаться с октября.

Вместо ожидаемых проливных дождей по всем регионам лишь в столице, городе Доха, в прошлые выходные прошел слабый дождь, который длился всего 5 минут. После этого эмир принял решение о специальной молитве о дожде - "истискаа" - во всех частых страны и обещал сам принять в ней участие.

Отмечается, что год назад в это время катарцы уже наслаждались обильными осадками, которые даже привели к затоплению улиц и транспортному коллапсу в некоторых регионах.