В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Следователи займутся расследованием ЧП, произошедшем в трамвае на северо-востоке Москвы, где пьяный пассажир избил беременную женщину. Об этом сообщает Следственный комитет России по Москве.

Напомним, что в социальных сетях и средствах массовой информации распространились сведения об избиении беременной женщины. Во время нападения женщина потеряла сознание, после чего была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

По поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве.