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15.11.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Текст: Ирина Огилько

Следователи займутся расследованием ЧП, произошедшем в трамвае на северо-востоке Москвы, где пьяный пассажир избил беременную женщину. Об этом сообщает Следственный комитет России по Москве.

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Напомним, что в социальных сетях и средствах массовой информации распространились сведения об избиении беременной женщины. Во время нападения женщина потеряла сознание, после чего была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

По поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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