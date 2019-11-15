Начальник отделения МВД Якутии задержан при получении взятки

Начальник отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД Якутии Дмитрий Максимов задержан при получении взятки в крупном размере.

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Якутии возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Максимов потребовал от учредителя общества с ограниченной ответственностью взятку в размере 300 тысяч рублей. Взамен он пообещал не принимать меры по привлечению ООО к установленной законом ответственности за допущенные ранее нарушения законодательства в сфере миграции. Также им было обещано общее покровительство.

"15 ноября 2019 года подозреваемый в своем рабочем кабинете получил часть взятки в размере 150 тысяч рублей, после чего его дальнейшие противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия), проводившими оперативные мероприятия", - сообщается на сайте регионального следственного управления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.