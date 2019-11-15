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15.11.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальник отделения МВД Якутии задержан при получении взятки

Текст: Владимир Таюрский

Начальник отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД Якутии Дмитрий Максимов задержан при получении взятки в крупном размере.

Фото: istockphoto.com
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Якутии возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Максимов потребовал от учредителя общества с ограниченной ответственностью взятку в  размере 300 тысяч  рублей. Взамен он пообещал не принимать меры по привлечению ООО к установленной законом ответственности за допущенные ранее нарушения законодательства в сфере миграции. Также им было обещано общее покровительство.

"15 ноября 2019 года подозреваемый в своем рабочем кабинете получил часть взятки в размере 150 тысяч рублей, после чего его дальнейшие противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия), проводившими оперативные мероприятия", - сообщается на сайте регионального следственного управления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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