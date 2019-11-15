В Ленобласти задержали мужчину за насилие над девочкой в спортцентре

В городе Выборге Ленинградской области в спортивном центре 15-летняя девочка подверглась насилию. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ведомства..

Пострадавшая девочка рассказала обо всем родителям, те сразу же отправились в Следственный комитет по Ленинградской области. Помощь в расследовании оказали сотрудники полиции.

Нападавшего нашли быстро. Им оказался 48-летний местный житель.

Его задержали и предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.