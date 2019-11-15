На Дону из-за природного пожара из детсада эвакуированы 60 детей

В хуторе Обуховка Ростовской области из-за сильного задымления и угрозы отравления угарным газом эвакуированы 60 воспитанников и персонал детского сада №55. Часть мальчиков и девочек забрали родители, а других вывезли на автобусе в безопасное место.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС, родственники уже забрали домой 52 ребенка из 60.

По данным спасателей, вечером 14 ноября в Азовском районе произошло возгорание камыша и сухой растительности. На данный момент огнем охвачено около 04 гектара сухостоя. Проблема заключается в сильном ветре, который способствует распространению пламени, и наличию газопровода.

К тушению пожара, которому присвоен наивысший ранг сложности - №3, привлечены 21 единица техники и 114 пожарных-спасателей.