На Кубани девушка ранена при погоне полиции со стрельбой

В Лабинском районе Кубани правоохранители возбудили уголовное и два административных дела в отношении молодого человека за отказ остановиться на угнанном автомобиле. Во время погони, когда полицейские применили оружие, пострадала пассажирка этого авто.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, сотрудники ДПС отдела МВД России по Лабинскому району на выезде из города обнаружили автомобиль ВАЗ-21074, находящийся в розыске.

"Нарушитель не остановился, а, наоборот, увеличил скорость, выезжая на полосу встречного движения. Когда водитель автомобиля не отреагировал на требование полицейских об остановке, один из них произвел предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемой машины из табельного оружия", - говорится в сообщении ведомства.

В результате преследования автомобиль под управлением 28-летнего жителя Лабинского района и находившихся в нем троих пассажиров (мужчин 27 и 32 лет, а также девушки) удалось остановить.

По данным полиции, при задержании злоумышленники оказали сопротивление. После погони со стрельбой "девушку из-за незначительных ранений госпитализировали в городскую больницу".

В отношении водителя составлены два административных материала по части 2 статьи 12.25 и статье 19.3 КоАП РФ ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

Установлено, что задержанный автомобиль был угнан угнан из гаража жителя станицы Зассовской Лабинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"), максимальное наказание за которое составляет до пяти лет лишения свободы.