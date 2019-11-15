Под Ростовом ГИБДД перекрыла крупный канал поставки наркотиков

В Ростовской области инспекторы ГИБДД обнаружили в автомобиле Hyundai Getz свыше 11 килограммов мефедрона. Синтетическое вещество считается сильнодействующим наркотиком и запрещено в России.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, по подозрению в перевозке, производстве и сбыте наркотиков задержан 28-летний пассажир автомашины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают от 15 до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции просят жителей Ростовской области сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону: 8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.