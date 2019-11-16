Генконсульство РФ выяснило имя пострадавшего в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.

Это Евгений Глущенко 1982 года рождения, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Ранее дипломаты РФ заявили, что поддерживают контакт с полицией штата и намерены получить консульский доступ к пострадавшему.

Напомним, в пятницу Служба пограничного и таможенного контроля США сообщила, что ее сотрудник открыл огонь по гражданину РФ, который, как предполагается, пытался незаконно пересечь границу с Мексикой. Сейчас пострадавший находится в больнице города Гудиер (штат Аризона). По данным американской стороны, его состояние оценивается как удовлетворительное.