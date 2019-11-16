Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.11.2019,  
22:45
Текст:  Алексей Иванов

Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле

В Израиле завершились масштабные военные учения стран НАТО "Голубой флаг". В числе прочего летчики имитировали противостояние с российским зенитно-ракетным комплексом С-400.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Экспортный Су-57 представят потенциальным покупателям в ноябре

Как сообщает портал Breaking Defense, в "военных играх" участвовали десятки самолетов израильских ВВС - от устаревших F-15I до новейшего истребителя F-35I "Адир". Помимо них была задействована дюжина американских F-16, четыре таких же истребители из Греции, Германия и Италия выставили по шесть Eurofighters, а итальянцы помимо этого также задействовали и собственные F-35.

При этом израильские ракетные батареи комплексов ПВО Patriot "модифицировали" (что под этим понимается, автор статьи не уточняет, - прим. "РГ") так, что они в ходе учений играли роль российских систем С-400. На практике ВВС Израиля с ними, понятное дело, не сталкивались, и надеются, что смогут лучше подготовиться с помощью таких вот имитаций.

Эта обеспокоенность вполне объяснима, ведь С-400 уже поставляются в Турцию. Среди потенциальных покупателей российских систем ПВО последнего поколения называются и другие страны региона - Катар и Саудовская Аравия.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео 15.11.2019
Артиллерия морпехов Северного флота уничтожила "диверсантов" 14.11.2019
Видео: огнеметчики поразили легкобронированные цели 13.11.2019
ПВО
Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
Российские испытания с имитацией ядерной взрывной волны оценили в США 15.11.2019
Главные военные преимущества России назвали в США 08.11.2019
Денег не жалеют: Индия хочет получить С-400 раньше срока 07.11.2019
истребители
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети 15.11.2019
"Русские витязи" пересели в сверхманевренные Су-35С 12.11.2019
Уникальные кадры: первую посадку Су-27К на авианосец показали на видео 06.11.2019