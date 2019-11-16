На Камчатке наркоторговца приговорили к 12 годам колонии

К 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорил Вилючинский городской суд Камчатского края местного жителя, занимавшегося незаконным сбытом наркотиков (пункт "б" части 3 статьи 228.1 УК РФ).

Как сообщила "РГ" старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина, такое наказание мужчина получил по совокупности нескольких преступлений. В ходе следствия и судебного заседания было установлено, что обвиняемый в 2018 году дважды продавал большие партии синтетических наркотиков. При этом в 2016 году он уже был условно осужден за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств и на момент совершения нового преступления еще отбывал наказание.

Позже, в январе 2019 года, мужчина вновь нарушил закон, напав на другого жителя Вилючинска. В мае его осудили по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".

Сейчас суд назначил жителю Камчатки окончательное наказание за все совершенные преступления. Но в законную силу приговор пока не вступил.