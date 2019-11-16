В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре

В Якутии после перестрелки в ресторане полиция задержала четверых подозреваемых.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону, сейчас задержанные доставлены в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал. В результате ЧП один человек погиб и двое получили ранения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Для задержания участников вооруженного конфликта были выставлены посты.