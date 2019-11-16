Челябинский суд оштрафовал МФК за анонимность

Новости

В Мытищах водитель-пенсионер зарезал пешехода в ходе конфликта 16.11.2019
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле 16.11.2019
На Кубани мать убитой аспирантки попала в больницу после похорон дочери 16.11.2019
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы 16.11.2019
Президент Сербии приступит к своим обязанностям в понедельник 16.11.2019
Медведева: Не готова прыгать четверные на сломанных костях 16.11.2019
Александра Трусова: Падения не мешают достойно откатать программу 16.11.2019
Умер экс-главред журнала "Юность" Валерий Дударев 16.11.2019
В Кисловодске произошел пожар в жилом доме 16.11.2019
На Первом канале прокомментировали слухи об участии Бузовой в "Евровидении" 16.11.2019
В Ленобласти легкомоторный самолет совершил жесткую посадку 16.11.2019
Дзюба и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе на матч с Бельгией 16.11.2019
Под Рязанью упал военный беспилотник "Орион" 16.11.2019
Видео: В Крыму парапланерист с ребенком приземлился на трассу 16.11.2019
Кацалапов: Мы никому не отдадим свое место 16.11.2019
Стало известно, кто "похитил" руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
Лесной пожар в горах Крыма потушен 16.11.2019
Зоологи назвали чемпионов в беге на дальние дистанции среди животных 16.11.2019
Десятиместная "Буханка" для Минобороны. УАЗ вспомнил об уникальном авто 16.11.2019
Стала известна трассировка Бирюлевской линии метро 16.11.2019
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре 16.11.2019
СМИ: В Киеве похитили руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
СК: Смерть Никиты Исаева не носит криминальный характер 16.11.2019
В МИД ответили на сообщение о планах вернуть Украине задержанные корабли 16.11.2019
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве 16.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
16.11.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинский суд оштрафовал МФК за анонимность

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Ленинский суд Челябинска оштрафовал микрофинансовую компанию из Иркутска за нарушение порядка взаимодействия с должником, сообщили  "РГ" в УФССП региона.

Обратившаяся к судебным приставам жительница Еманжелинска, сообщила, что подверглась телефонной атаке незнакомца, который звонил со скрытых номеров и требовал дать телефон ее дочери или оказать воздействие на внука, задолжавшего ему 45 тысяч рублей.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Коллекторы дали рекомендации, как избежать просрочек по кредиту

- Пенсионерка сразу ответила, что где находится внук, ей неизвестно, а дать телефон дочери незнакомому мужчине она не может. И тогда незнакомец пригрозил, что впредь будет звонить только ей, - рассказала представитель УФССП региона Ольга Шебанова.

В ходе проверки судебные приставы установили, что телефонные звонки поступили с номера, принадлежащего МФК "Конга", зарегистрированного в Иркутской области. Как выяснилось, внук пенсионерки действительно задолжал ей микрокредит на сумму в 20 тысяч рублей. Причем на момент звонков сумма задолженности с учетом процентов выросла до 45 тысяч.

Представители МФК пояснили, что при оформлении кредита заемщик указал в анкете несколько контактных телефонов, в том числе и номер своей бабушки в Еманжелинске. А потому звонки с вопросами о внуке обоснованы и законны.

Вот только звонивший проявил излишнюю настойчивость, общаясь с представителем должника более двух раз в сутки, что подтверждалось распечаткой звонков. Кроме того, в сообщениях, как голосовых, так и в текстовых, он не сообщил свои данные и название фирмы-кредитора. А это уже административное правонарушение.

С начала 2019 года вступили изменения в закон о коллекторах, по которым любые уведомления должнику, будь то почтовые отправления, письма на электронную почту или СМС-сообщения, разрешено посылать не более двух раз в сутки (четырех раз в неделю и 16 в месяц - Ред.). Они обязательно должны содержать ФИО отправителя и название его организации. Звонить же разрешено не более четырех раз в месяц, двух раз в неделю и одного (!) раза в сутки, причем в строго определенные часы: в праздничные дни - с девяти утра до восьми вечера, в будни - с восьми утра до 22. Общаться с родственниками должника коллекторы могут только с их согласия.

В итоге приставы составили протокол по статье о "Нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" (статья 14.57 КоАП РФ), и суд оштрафовал компанию-кредитора на 60 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кубанской станице похоронили убитую аспирантку СП6ГУ
Кабмин одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих
Суд арестовал более 450 млн рублей у обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
В России стали покупать меньше сигарет
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами