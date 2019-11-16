Челябинский суд оштрафовал МФК за анонимность

Ленинский суд Челябинска оштрафовал микрофинансовую компанию из Иркутска за нарушение порядка взаимодействия с должником, сообщили "РГ" в УФССП региона.

Обратившаяся к судебным приставам жительница Еманжелинска, сообщила, что подверглась телефонной атаке незнакомца, который звонил со скрытых номеров и требовал дать телефон ее дочери или оказать воздействие на внука, задолжавшего ему 45 тысяч рублей.

- Пенсионерка сразу ответила, что где находится внук, ей неизвестно, а дать телефон дочери незнакомому мужчине она не может. И тогда незнакомец пригрозил, что впредь будет звонить только ей, - рассказала представитель УФССП региона Ольга Шебанова.

В ходе проверки судебные приставы установили, что телефонные звонки поступили с номера, принадлежащего МФК "Конга", зарегистрированного в Иркутской области. Как выяснилось, внук пенсионерки действительно задолжал ей микрокредит на сумму в 20 тысяч рублей. Причем на момент звонков сумма задолженности с учетом процентов выросла до 45 тысяч.

Представители МФК пояснили, что при оформлении кредита заемщик указал в анкете несколько контактных телефонов, в том числе и номер своей бабушки в Еманжелинске. А потому звонки с вопросами о внуке обоснованы и законны.

Вот только звонивший проявил излишнюю настойчивость, общаясь с представителем должника более двух раз в сутки, что подтверждалось распечаткой звонков. Кроме того, в сообщениях, как голосовых, так и в текстовых, он не сообщил свои данные и название фирмы-кредитора. А это уже административное правонарушение.

С начала 2019 года вступили изменения в закон о коллекторах, по которым любые уведомления должнику, будь то почтовые отправления, письма на электронную почту или СМС-сообщения, разрешено посылать не более двух раз в сутки (четырех раз в неделю и 16 в месяц - Ред.). Они обязательно должны содержать ФИО отправителя и название его организации. Звонить же разрешено не более четырех раз в месяц, двух раз в неделю и одного (!) раза в сутки, причем в строго определенные часы: в праздничные дни - с девяти утра до восьми вечера, в будни - с восьми утра до 22. Общаться с родственниками должника коллекторы могут только с их согласия.

В итоге приставы составили протокол по статье о "Нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" (статья 14.57 КоАП РФ), и суд оштрафовал компанию-кредитора на 60 тысяч рублей.