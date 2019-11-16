Умер экономист Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Ему был 41 год. Об этом написала в фейсбуке его помощница Алина Жестовская. Позже информацию о смерти Исаева подтвердил РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко.

Трагедия произошла в поезде, который следовал из Тамбова в Москву. В нем Никита Исаев возвращался из рабочей командировки. Во время поездки ему стало плохо, работники поезда вызвали "скорую" на ближайшую станцию Узуново. Однако экономист до неё не доехал, прибывшие врачи констатировали смерть.

Никита Исаев - кандидат юридических наук, с 2017 года возглавлял общественно-политическое движение "Новая Россия". Ранее был сотрудником министерства регионального развития, госкомитета по делам молодёжи.