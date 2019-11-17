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Дебютный клип Михаила Галустяна собрал почти два миллиона просмотров

Новости
    17.11.2019, 18:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Super Жorik Фото: youtube.com/ Super Жorik
Фото: youtube.com/ Super Жorik

Размещенный 14 ноября дебютный музыкальный клип актера-комика, а теперь еще и, как видим, певца Михаила Галустяна собрал к этому моменту более 1 988 000 просмотров. А его канал собрал почти 25 тысяч подписчиков.

Фото: kinopoisk.ru
Николас Кейдж сыграет двух Николасов Кейджей в фильме о Николасе Кейдже

Видео исполнителя, незатейливо взявшего творческий псевдоним Super Жоrik, "Хочу тибя любицца" размещено на YouTube-канале.

В нем Super Жоrik в кабриолете, двух парах очков и при внушительной бижутерии разъезжает по Сочи в компании опрятных юношей и вздыхает по девушке с очень длинной анжелинаджолиобразной ногой.

С которой далее, по всей видимости, имеет лирической успех, расковано поплясав в леопардовом костюме.

Впрочем, это не точно, так как ролик предполагает сиквел. В котором нам, не исключено, будет дан ответ на данный жгущий фантазию вопрос.

"Этому может быть только одно объяснение: на съёмках "Алкоголички" Пирожков укусил Галустяна", - предположили пользователи в комментариях. Имея в виду триумф на музыкальном Олимпе коллеги "Жорика" по КВН и Comedy Club Александра Реввы, aka Артур Пирожков. Новое видео которого посмотрели уже более 11 620 000 раз.

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