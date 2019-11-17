Джонсон заверил британцев в поддержке Brexit консерваторами

Премьер-министр Британии Борис Джонсон уверен, что все кандидаты от правящей Консервативной партии, проголосуют за нынешний вариант сделки с ЕС по Brexit. По его словам, это произойдет, если они их изберут после досрочных парламентских выборов.

Как пишет Sunday Telegraph, с данным заявлением Джонсон обратился к сторонникам Brexit и к тем британцам, которые устали от споров о выходе их ЕС. Премьер призвал их отдать свои голоса за Консервативную партию.

Напомним, что от исхода внеочередных выборов, назначенных на 12 декабря, зависит не только направление британской политики на ближайшие пять лет, но и судьба Brexit. Выход Соединенного Королевства из ЕС, за который британцы проголосовали еще в 2016 году, постоянно откладывается из-за того, что у консерваторов, взявших на себя ответственность за осуществление "брекзита", нет устойчивого большинства в палате общин. В настоящее время Brexit отложен до 31 января 2020 года. Если британский и европейский парламенты одобрят новый вариант "постразводного" соглашения до этого времени, Соединенное Королевство сможет выйти из ЕС первого числа следующего за этим месяца.