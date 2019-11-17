Беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерял управление и упал в поселке Листвянка Рязанской области вблизи жилого дома. Жертв и разрушений нет.

Беспилотники "Орион" не только встанут на вооружение Российской армии, но и будут предлагаться на экспорт. Фото: РИА Новости

Данный летательный аппарат считается одним из самых перспективных многоцелевых дронов, созданных российскими специалистами. Ранее сообщалось, что "Орион" находится в финальной стадии испытаний, и Минобороны России должно получить первый комплекс до конца этого года. Из-за аварии, возможно, поставка задержится.

За рубежом беспилотники падают достаточно, и это объяснимо - такие летательные аппараты, можно сказать, только становятся на крыло, хотя летать в интересах военных начали еще в прошлом веке. Просто сейчас начинается их массовая эксплуатация.

"Орион" - первый в России беспилотный аппарат большой дальности и продолжительности полета категории MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Он создавался по заказу минобороны для воздушной разведки и патрулирования воздушного пространства. Однако выяснилось, что спроектированный и уже построенный аппарат способен нести и боеприпасы, выполняя роль ударного беспилотника. Максимальная продолжительность полета - около 24 часов. Потолок - примерно 8 тысяч метров. Размах крыла этого БПЛА - 16 метров, длина - 8 метров. Вес - около 1000 кг, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Скорость - 120-200 км/ч. Радиус действия - до 300 км. В этом радиусе "Орион" может работать сутки, передавая на КП всю получаемую информацию.

Первая официальная и достаточно яркая презентация "Ориона" состоялась в ходе международного аэрокосмического салона МАКС-2017. Затем беспилотник демонстрировался на военно-технических форумах "Армия" в 2018 и 2019 годах. Причем его возможности все время расширялись. Так, на форуме "Армия-2018" впервые показали блок управления вооружением для беспилотника и прототип боеприпаса массой до 50 кг, который, по словам разработчиков, мог оснащаться различными боевыми частями.

Беспилотник, скорее всего, был запущен с территории рязанского аэродрома Протасово. Фотографии "Ориона", сделанные на этом аэродроме, впервые появились в открытой печати в мае 2017 года.