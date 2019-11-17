Хоккеисты Дадонов и Бобровский остановили Панарина

В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ успешно выступили российские хоккеисты. По два очка набрали Евгений Дадонов, Артемий Панарин, Евгений Малкин и Иван Проворов.

"Флорида" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3. Дублем отметился форвард "пантер" Евгений Дадонов, который довел свой снайперский счет до десяти шайб. У проигравших - гол и передача на счету Артемия Панарина. Одним из залогов победы "Фрориды" стала надежная игра вратаря Сергея Бобровского, отразившего 30 бросков.

"Питтсбург" без своего травмированного лидера Сидни Кросби разгромил "Торонто" - 6:1. Гол и передача на счету Евгения Малкина. Также два очка - гол и передача на счету защитника "Филадельфии" Ивана Проворова. Но его команда уступила "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:4.

Точный бросок в овертайме российского форварда "Каролины" Андрея Свечникова принес его команде победу в матче против "Миннесоты" - 4:3. "Нью-Джерси" переиграл "Монреаль" - 4:3. Одну из шайб у победителей забросил Никита Гусев.

"Тампа-Бэй" дома уступила "Виннипегу" со счетом 3:4. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился одной результативной передачей, а голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска. "Колорадо" обыграл "Ванкувер" - 5:4. Голевая передача у защитника победителей Никиты Задорова. "Баффало" переиграл "Оттаву" - 4:2. Нападающий канадского клуба Владислав Наместников также набрал ассистентский бал за результативность.