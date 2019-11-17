Мун Чжэ Ин отверг требования США продлить сотрудничество с Японией

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин занял принципиальную позицию, заявив министру обороны США, что несмотря на все уговоры Вашингтона Сеул не пойдет на продление с Японией Договора об обмене военной информацией, известного под аббревиатурой GSOMIA. Соединенные Штаты считают, что такой шаг Сеула подрывает их усилия по созданию многосторонней системы коллективной военной безопасности в регионе при главенстве США. Корейцы и американцы также не могут договориться по поводу того, сколько Сеул должен платить за пребывание войск США на Корейском полуострове, отказываясь соглашаться на требования Вашингтона резко увеличить расходы. Эксперты не исключают, что Соединенные Штаты продолжат давление на Корею и могут припомнить корейцам их строптивость.

Напомним, что несколько месяцев назад японо-южнокорейские отношения вошли в полосу серьезного обострения, и конфликт продолжается до сих пор. Дело дошло до введения двусторонних экономических санкций и прекращения самого разного рода сотрудничества по всем направлениям. Сеул также заявил, что намерен отказаться и от военного сотрудничества с Японией, аннулировав Соглашение об обмене военной информацией GSOMIA. Хотя прошедшие недавно встречи президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна с главой правительства Японии Синдзо Абэ позволили сбить накал и убрать эмоциональную составляющую противостояния, но стороны остались на прежних позициях, требуя уступок друг от друга и фактически обвиняя противоположную сторону в конфликте. США же стали давить на Корею, чтобы та хотя бы изменила решение по GSOMIA, так как это идет вразрез со стратегией Вашингтона в Восточной Азии.

"Нам крайне сложно говорить о возможности продления договора об обмене закрытой информацией с Японией, которая под предлогом недоверия к нам ввела против нашей страны экономические ограничения", - такова была вчера реакция президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина в ответ за настойчивые просьбы министра обороны США Марка Эспера отменить прежнее решение Сеула и продлить договор. О содержании переговоров Муна с Эспером сообщила пресс-секретарь президента РК Мун Ко Мин Чжон. Мун все же дал понять американскому министру, что Сеул может изменить свою позицию, если Токио отменит экономические санкции. Учитывая, что ранее Япония уже заявила о невозможности подобного сценария и с учетом, что до истечения срока договора остается лишь неделя, то это было воспринято как "последний гвоздь в крышку гроба" над GSOMIA.

Глава Пентагона же не стал скрывать своего разочарования. В ходе пресс-конференции по итогам общения с министром обороны РК Чон Гён Ду Марк Эспер заявил следующее: "GSOMIA - крайне важный механизм эффективного обмена информацией между Южной Кореей, США и Японией, особенно в случае войны. Прекращение действия GSOMIA повлияет на эффективность нашего взаимодействия… Только Пекин и Пхеньян будут рады тому, что этого договор прекратит действовать", - сказал Эспер. Ранее в том же ключе один за другим высказались и другие высокопоставленные представители правительства США, которые на днях устроили своего рода "дипломатическую осаду" южнокорейских министерств и администрации президента, требуя сохранить GSOMIA.

Однако, как видно, для Мун Чжэ Ина оказалась важнее принципиальная позиция, которую разделяют, согласно последним опросам, и большинство корейцев. Столкновение с Японией корейцы восприняли очень близко к сердцу, а потому Муну это было трудно игнорировать.

Как оказалось, вопрос о договоре с Японией стал не единственным, по которому Сеул и Вашингтон говорят о наличии явных разногласий. Аналогичный "ушат холодной воды" Марк Эспер получил вчера и в ходе четырёхчасовых переговоров с министром обороны РК Чон Гён Ду в рамках 51-го раунда Совещания по вопросам безопасности (SCM). Правда тут камнем преткновения стали в первую очередь деньги.

США требуют, чтобы Сеул более чем в пять раз повысил выплаты за пребывание на территории Корейского полуострова американского военного контингента численностью в 28500 человек. Сейчас Южная Корея платит немногим менее миллиарда долларов, но США с подачи Дональда Трампа теперь требуют сразу пять миллиардов. Сразу следует подчеркнуть, что корейцы не хотят ухода американских войск, но отказываются раскошеливаться, считая, что Вашингтон "завышает ценник".

Все это в очередной раз стало очевидно в общении Эспера и Чона. Хотя консультации завершились ещё в половине второго дня, но совместное заявление стороны не смогли огласить почти до шести часов вечера. По слухам, это произошло из-за разногласий в позициях. Кроме того, не было достигнуто и конкретных договоренностей. Эспер в ходе пресс-конференции сказал, что Корея уже "богатая страна", а потому она "могла бы и ей следует" взять на себя большее финансовое бремя по пребыванию войск США. Тут, как говорится, были даже не "прозрачные намеки", а по-армейски прямое заявление "в лоб", адресованное Корее: "Вы должны платить больше!" Южнокорейский министр же заявил, что бремя надо нести "совместно" и "на равных условиях". В целом Чон Гён Ду выразился более дипломатично, но также не менее определенно: "Мы и так уже платим достаточно!"

Таким образом, в настоящий момент ясно обозначились сильные расхождения между Сеулом и Вашингтоном по ключевым вопросам, имеющим отношение к безопасности и обороне, хотя ранее союзники даже когда и спорили, но предпочитали "не выносить сор из избы". Судя по всему, и время изменились, да и проблемы таковы, которые воспринимаются как "дело принципа".

Понятно, что это отнюдь не означает прекращение военного сотрудничества и альянса между США и РК, но разница в подходах налицо. Впрочем, нельзя исключать, что, как это часто бывало, в самый последний момент США, РК и Япония найдут какой-то обходной маневр и сохранят GSOMIA или Сеул попросту не выдержит давления Вашингтона, так как и в самой Южной Корее сильны голоса тех, кто считает, что "не надо ссориться со старшим братом".

Примечательно, что по вопросу денег корейцы более категоричны. Корея настроена на сохранение военного контингента США, но не хочет платить по тому счёту, который выставил ей за пребывание "джи-ай" Дональд Трамп и озвучил в очередной раз Марк Эспер.

Как бы там ни было, высока вероятность, что такая строптивость и принципиальность Сеулу может и "аукнуться". У Вашингтона хватает рычагов давления на Южную Корею. По тому же северокорейскому направлению, на которое Мун Чжэ Ин сделал ставку в своей внешнеполитической повестке, Сеул сейчас шага ступить не может без предварительного согласования с Вашингтоном. Да и проамериканское лобби и общественные настроения в пользу США весьма сильны в Корее, возрастая по мере увеличения уровня зажиточности конкретных корейцев. Это заметно по опросам общественного мнения: обычно "богатые и властные" в Корее куда более лояльны к США, чем те, кто живет поскромнее. Потому правительство президента РК Мун Чжэ Ина подвергается давлению не только со стороны Соединенных Штатов, но и от влиятельных политических сил и общественных слоев своей страны.

У США же, напомним, есть и более веские причины проучить корейцев помимо простого стремления "показать кто в доме главный". Сейчас действия Южной Кореи стали идти вразрез с глобальной стратегией Соединенных Штатов в Восточной Азии, что уже воспринимается в Вашингтоне как весьма серьезный вызов.