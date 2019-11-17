Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Появилась информация о параметрах первых российских универсальных десантных кораблей - вертолетоносцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли, водоизмещение УДК, которые должны быть заложены в 2010 году в Крыму, окажется ощутимо больше, чем предполагалось изначально. Оно составит 25 000 тонн вместо планировавшихся 15 000 тонн. При этом длина будущих кораблей оценивается примерно в 220 метров.

Также стали известны и другие характеристики новых универсальных десантных кораблей. В частности, сообщается, что каждый из них может использоваться в качестве носителя для более чем 20 тяжелых вертолетов. Для сравнения: французский Mistral может нести лишь 16 тяжелых вертолетов.

Российские УДК будут оборудованы доковыми камерами, которые предназначаются для десантных катеров. При этом каждый вертолетоносец сможет перевезти около 900 морпехов.

Официальной информации об озвученных собеседниками агентства характеристиках российских вертолетоносцев пока не поступало.