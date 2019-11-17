Бизнесмен лишился 100 тысяч долларов, выпивая со малознакомыми людьми

На юге столице бизнесмен, выпивший с незнакомцами в гостинице, лишился 100 тысяч долларов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По данным пресс-службы, разбойное нападение произошло с 2 до 3 часов утра 16 ноября на Новоданиловской набережной, 6, корпус 2 в одной из популярных гостиниц. Генеральный директор фирмы, выпивал в компании двух малознакомых людей. Затем собутыльники избили бизнесмена, связали ему руки кожаным ремнем. Забрали из вентиляционной шахты 100 тысяч долларов, и прихватили мобильный телефон, чтобы жертва не смогла сразу позвонить в полицию.

Ущерб составил более 1 миллиона рублей, грабители скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", подозреваемых разыскивают.