Дворец водных видов спорта в "Лужниках" открыли для посетителей

Дворец водных видов спорта в "Лужниках" открылся для посетителей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Как уже рассказывала "РГ", в новом аквакомплексе два бассейна - один с олимпийскими дорожками и другой - с 25- метровыми, дно которых поднимается и опускается для занятий аквааэробикой маломобильных граждан. А еще во дворце есть девять горок общей протяженностью 1,3 км и различные водные аттракционы, а также сауны, соляная стена, интерактивная детская зона, фитнес-центр, боксерский клуб. Ожидается, что до конца года во дворце могут организовать обучение серфингу.

Напомню, старый бассейн в "Лужниках" реконструировали и сохранили его архитектурную узнаваемость. Новый Дворец существенно расширил свои возможности - он может принимать до 10 тысяч посетителей в сутки.