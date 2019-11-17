В Одинцовском округе пятеро мужчин отравились жидкостью с помойки

По факту отравления мужчин в деревне Часцы Одинцовского городского округа началась доследственная проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.

По информации ведомства, в воскресенье в общежитии в деревне Часцы найдены тела двух мужчин 55 и 56 лет, еще трех мужчин в возрасте 59, 36 и 27 лет доставили в больницу с отравлением. Один из доставленных в медучреждение умер. По предварительным данным, все потерпевшие пили неизвестную жидкость из пластиковой емкости, которую один из них нашел на помойке накануне инцидента.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. С места происшествия следователи изъяли бутылку с неустановленной жидкостью, содержимое которой будет направлено на химическую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.