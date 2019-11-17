Видео: Циклон атакует курильский остров Итуруп

Сахалинскую область уже несколько дней захватила непогода из-за властвующего здесь циклона. На островах наблюдаются сильные порывы ветра и волнения на море.

Это видео снято на Итурупе в районе поселка Китовое и Черные скалы. Слышно, насколько мощные порывы ветра (достигают 31 метра в секунду), вода заливает бетонную площадку морского вокзала, но подтоплений пока не наблюдается.

На территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется метель при видимости 500-1000м, ветер 15-20 м/с, на побережьях 20-25 м/с, сообщает сахалинское управление Росгидромета.

Напомним, циклон пришел в Сахалинскую область из Кореи ночью 14 ноября. И принес в регион дожди, порывистый ветер, снег и резкое понижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, стихия покинет острова только в понедельник, 18 ноября.