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17.11.2019 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Циклон атакует курильский остров Итуруп

Текст: Ольга Бухарова

Сахалинскую область уже несколько дней захватила непогода из-за властвующего здесь циклона. На островах наблюдаются сильные порывы ветра и волнения на море.

Это видео снято на Итурупе в районе поселка Китовое и Черные скалы. Слышно, насколько мощные порывы ветра (достигают 31 метра в секунду), вода заливает бетонную площадку морского вокзала, но подтоплений пока не наблюдается.

На территории Приморья объявлено штормовое предупреждение

На территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов прогнозируется метель при видимости 500-1000м, ветер 15-20 м/с, на побережьях 20-25 м/с, сообщает сахалинское управление Росгидромета.

Напомним, циклон пришел в Сахалинскую область из Кореи ночью 14 ноября. И принес в регион дожди, порывистый ветер, снег и резкое понижение температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, стихия покинет острова только в понедельник, 18 ноября.

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