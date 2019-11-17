Под Уфой утонули два рыбака

Под Уфой воскресная рыбалка завершилась трагично: двое мужчин 54 и 64 лет провалились под лед и утонули.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сегодня, 17 ноября, мужчины пошли рыбачить на миловский карьер, находящийся на территории Уфимского района. Однако тонкий пока лед не выдержал их веса, прибывшие спасатели извлекли из воды тела погибших.

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По данным регионального МЧС, безопасная толщина льда для нахождения человека - не менее семи сантиметров, для подледной рыбалки - не менее десяти сантиметров.