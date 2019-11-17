В Ставрополе попавший в ДТП мужчина зарезал другого водителя

В столице Ставропольского края вечером 14 ноября на проспекте Кулакова столкнулись два отечественных автомобиля. Обычная на первый взгляд ситуация закончилась уголовным делом по статье "убийство". Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, один из водителей попытался скрыться с места ДТП и убил ножом пытавшегося его остановить мужчину.

- На проезжей части проспекта Кулакова города Ставрополя обнаружено тело 45-летнего мужчины. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, установлено и задержано лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее судимый за совершение преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж) 49-летний житель города Михайловска, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Выяснилось, что сразу после ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2110" решил покинуть место аварии до приезда полиции. Водитель второго автомобиля хотел остановить его, но получил удар ножом в грудь, от которого скончался на месте.

Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают обстоятельства совершенного преступления.