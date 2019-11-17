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17.11.2019,  
13:15
Текст:  Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото:  Алла Дмитриева

Видео: Россия начала отправку из Крыма кораблей ВМС Украины

Российская сторона начала перемещение кораблей военно-морских сил Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах Южного федерального округа сообщил ТАСС.

- Начато перемещение, - сказал собеседник агентства.

Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости
В постпредстве Крыма оценили возврат Украине задержанных кораблей

По данным украинских СМИ, Киев послал за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамак" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", а сама передача ожидается в 60 милях от Одессы, неподалеку от мыса Тарханкут.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в прошлом году, находится на завершающем этапе.

Перед этим в МИД России заявили, что Киеву сделано предложение о получении кораблей под "гарантии их сохранности" как вещественных доказательств.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом украинские военные корабли опасно маневрировали, отказываясь подчиняться законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны.

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