Видео: Россия начала отправку из Крыма кораблей ВМС Украины

Российская сторона начала перемещение кораблей военно-морских сил Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах Южного федерального округа сообщил ТАСС.

- Начато перемещение, - сказал собеседник агентства.

По данным украинских СМИ, Киев послал за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамак" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", а сама передача ожидается в 60 милях от Одессы, неподалеку от мыса Тарханкут.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в прошлом году, находится на завершающем этапе.

Перед этим в МИД России заявили, что Киеву сделано предложение о получении кораблей под "гарантии их сохранности" как вещественных доказательств.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом украинские военные корабли опасно маневрировали, отказываясь подчиняться законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны.