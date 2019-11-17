В Крыму произошел новый лесной пожар

В прошедшую субботу, 15 ноября, сотрудники МЧС ликвидировали лесной пожар в Белогорском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства чрезвычайных ситуаций.

В 11.42 службу спасения проинформировали о том, что на территории Красногорского лесничества Симферопольского лесного хозяйства произошло возгорание лесной подстилки. По прибытии к месту пожара сотрудники ведомства установили, что возгорание лесной подстилки произошло на площади 4,9 га.

- Угрозы населенным пунктам, жертв и пострадавших нет, - заверили в пресс-службе.

К вечеру пожар был ликвидирован.

Как сообщалось, днем в субботу пожарные потушили пожар в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма, что начался днем 14 ноября и охватил 52 гектара леса. Наряду с наземными силами к тушению привлекли авиационное звено МЧС, в том числе самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.

Из-за засухи и аномально теплого ноября в Крыму действует режим чрезвычайной пожарной опасности.