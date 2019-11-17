Умер актер, продюсер и сценарист Бранко Лустиг

Хорватский и американский актер, продюсер и сценарист Бранко Лустиг скончался 14 ноября на 88-м году жизни в своем доме в Загребе.

Об этом сообщает THR, не указывая причин смерти кинематографиста.

"My number was 83317. I am a Holocaust survivor. It's a long way from Auschwitz to this stage. (...) People died in front of me in the camps. Their last words were: Be a witness of my murder. Tell the world how I died. Remember." Branko Lustig (Osijek, 1932 - Zagreb, 2019) pic.twitter.com/G20Nh6kisV — tom sakic (@tomsakic) 14 ноября 2019 г.

Бранко Лустиг родился в 1932 году в Осиеке, городе на востоке Хорватии, в еврейской семье. Во время Второй мировой был интернирован в концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен.

Кинокарьеру начал ассистентом режиссера в компании "Ядран Фильм" в Загребе. В восьмидесятые переехал в США, в Лос-Анджелес, где вскоре познакомился со Стивеном Спилбергом. Что выльется в "Золотой глобус" и первый "Оскар" Лустига - за "Список Шиндлера" в 1994-м.

Кстати, Лустиг - первый хорват, получивший эту премию в номинации за лучший фильм.

В 2001 году он был удостоен еще одним "Золотым глобусом" и вторым "Оскаром" - за "Гладиатора" Ридли Скотта.

Кстати, Лустиг - единственный хорват, получивший "Оскар" дважды.

Today, we remember producer Branko Lustig (left), a Holocaust survivor and two-time Best Picture winner for "Schindler's List" and "Gladiator." He will be greatly missed. pic.twitter.com/aot9atoo8u — The Academy (@TheAcademy) 15 ноября 2019 г.

Среди других работ: "Хороший год", "Царство небесное", "Черный ястреб", "Ганнибал" Скотта, "Миротворец" Мими Ледер, "Смертельные узы".

В ряде сериалов и картин, например "Миротворце" и "Списке Шиндлера", появляется как актер.