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Умер актер, продюсер и сценарист Бранко Лустиг

Новости
    17.11.2019, 16:58
Текст:   Олег Усков

Хорватский и американский актер, продюсер и сценарист Бранко Лустиг скончался 14 ноября на 88-м году жизни в своем доме в Загребе.

Об этом сообщает THR, не указывая причин смерти кинематографиста.

Бранко Лустиг родился в 1932 году в Осиеке, городе на востоке Хорватии, в еврейской семье. Во время Второй мировой был интернирован в концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен.

Кинокарьеру начал ассистентом режиссера в компании "Ядран Фильм" в Загребе. В восьмидесятые переехал в США, в Лос-Анджелес, где вскоре познакомился со Стивеном Спилбергом. Что выльется в "Золотой глобус" и первый "Оскар" Лустига - за "Список Шиндлера" в 1994-м.

Кстати, Лустиг - первый хорват, получивший эту премию в номинации за лучший фильм.

В 2001 году он был удостоен еще одним "Золотым глобусом" и вторым "Оскаром" - за "Гладиатора" Ридли Скотта.

Кстати, Лустиг - единственный хорват, получивший "Оскар" дважды.

Среди других работ: "Хороший год", "Царство небесное", "Черный ястреб", "Ганнибал" Скотта, "Миротворец" Мими Ледер, "Смертельные узы".

В ряде сериалов и картин, например "Миротворце" и "Списке Шиндлера", появляется как актер.

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