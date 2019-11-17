В Японии становится меньше бабочек и зайцев

Согласно новому отчету Министерства окружающей среды Японии, в стране примерно на 40 процентов сократилось количество распространенных видов бабочек. Об этом сообщает 17 ноября японская газета Mainichi.

Особенно заметно сокращение популяции таких видов бабочек, как Большой пурпурный император (Sasakia charonda), которая является одним из символов Японии - ее популяция сократилась на 90 процентов, и еще пяти видов. Таким образом все они оказались под угрозой исчезновения.

Кроме того, под угрозой исчезновения могут оказаться японские зайцы, обитающие на лугах и в альпийской зоне, японские куницы, а также - два вида светлячков и коричневая лягушка.

Как считают ученые, причиной сокращения численности бабочек и животных могут являться загрязнение окружающей среды, повреждение деревьев, использование сельскохозяйственных химикатов.

Есть опасение, что уменьшение количества бабочек повлечет сокращение числа птиц.