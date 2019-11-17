В Мюнхене с молотка пойдет цилиндр Гитлера

В мюнхенском аукционном доме "Германн историка" в среду состоится аукцион, на котором будут выставлены 842 предмета, в том числе принадлежавшие нацистским бонзам. В частности, с молотка пойдут цилиндр Гитлера, сигарница Геринга, платье Евы Браун, а также элитное издание книги "Майн кампф".

О предстоящем аукционе сообщила газета Die Welt. Ясно, что эта акция не осталась незамеченной общественностью. В частности, раввин Менахем Марголин из Европейской еврейской ассоциации в письме организаторам заявил, что некоторые вещи просто нельзя распродавать на торгах, и от имени своей организации потребовал отменить аукцион.

Кроме того, в адрес руководителя аукционного дома Бернхарда Пахера посыпались электронные обращения с аналогичными требованиями и с оскорблениями.

Не промолчал и сам Пахер. Он заявил, что руководство аукциона старается добиться того, чтобы предлагаемые вещи не попали руки сомнительных в идеологическом плане людей. Подавляющее большинство наших покупателей, сказал аукционист, это музеи, государственные коллекции и частные покупатели, которые критически относятся к национал-социализму и не злоупотребят приобретенными предметами. Но, конечно, отследить дальнейший путь всех нацистских реликвий, по словам Пахера, практически невозможно.

Кстати

Нынешний аукцион - не первые торги подобного рода, устраиваемые домом "Германн историка". Уже в течение нескольких лет он предлагает подобное покупателям, среди которых, по уверениям руководства, безобидные коллекционеры. Например, в 2016 году здесь с молотка пошел френч Гитлера. Имя приобретателя не сообщается.