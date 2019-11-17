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17.11.2019 17:39
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Затеи Майкла Помпео обречены на провал

В последние дни в Сянгане наблюдаются нарастание напряженности и эскалация насилия, в результате чего более ста человек получили ранения, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Насилие перешло в явный бесчеловечный террор после того, как бунтовщики средь бела дня подожгли одного из жителей Сянгана только за то, что тот был не согласен с действиями вандалов.
Правительство Китая управляет Сянганом в соответствии с законом. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Правительство Китая управляет Сянганом в соответствии с законом. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Правительство Китая управляет Сянганом в соответствии с законом. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Но, к сожалению, до сих пор некоторые люди по-прежнему закрывают глаза на эскалацию насилия, или даже оправдывают акты террора. Так, госсекретарь США Майкл Помпео на днях заявил, что затрудняется предугадать, какие меры может принять Вашингтон, если Китай использует военную силу против протестующих в Гонконге. По его словам, США обращаются не только к Пекину, но и к протестующим "с призывом участвовать в политическом обсуждении, с некоторой надеждой на то, что все будет урегулировано мирно".

Эти абсурдные теории заговора от Майка Помпео являются яркой иллюстрацией политики двойных стандартов США в мире и открытым вмешательством во внутренние дела Китая. Очевидны его намерения оказать давление на дела Сянгана и подорвать Китай.

Факты показывают, что ряд действий, таких как беспорядки и грабежи сянганских бунтовщиков, давно вышли за рамки "мирных демонстраций" и "свободы слова", как сказал Помпео. Это радикальные насильственные преступления, которые серьезно попирают верховенство закона и общественный порядок, процветание и стабильность Сянгана, а также бросают серьезный вызов базовому принципу "одно государство, два строя".

Ни одно правовое государство не потерпит такого уровня вооруженного насилия. Строгие меры по охране правопорядка сянганской полиции и наказание, в соответствии с законом, преступных элементов органами юстиции Сянгана направлены на обеспечение верховенства закона и защиту прав и свобод местных жителей.

Центральное правительство Китая управляет Сянганом в соответствии с законом. Однако Помпео делает безответственные замечания, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая. Его действия нарушают основные нормы международного права и международных отношений.

Беспорядки в Сянгане, продолжавшиеся более пяти месяцев, привели к тому, что все больше людей узнали правду. Даже некоторые предвзятые западные СМИ недавно изменили свой тон и стали использовать слова "безобразный, ложь, террор" для описания недавних насильственных событий в Сянгане.

Тем не менее, Помпео, по мнению многих, напоминает человека, который притворяется слепым. Его действия просто подтверждают то, что он сам говорил, когда был директором ЦРУ: "Мы лгали, мы обманывали, мы крали". Эти его высказывания как раз свидетельствуют о том, что эскалация насильственных инцидентов в Сянгане не может быть отделена от антикитайских сил Соединенных Штатов или, можно сказать, сложилась именно под полным контролем последних.

Весьма очевидны зловещие намерения некоторых американцев, которые пытаются распространять "цветную революцию" в Сянгане и создать хаос в континентальном Китае, стремясь препятствовать развитию Китая.

Недавно председатель КНР Си Цзиньпин во время участия в 11-й встрече руководителей стран БРИКС в Бразилии выступил с важной речью о нынешней ситуации в Сянгане, демонстрируя твердую справедливую позицию центрального правительства. По словам китайского лидера, решимость властей КНР в защите суверенитета, безопасности и интересов развития страны, последовательном проведении курса "одно государство, два строя", противодействии вмешательству в дела САР Сянган со стороны любых внешних сил тверда и непреклонна.

Любая попытка "таскать каштаны из огня" обречена на провал и чревата неприятностями на собственную голову.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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