Американец выстрелил в брата, приняв его за оленя

Охотник застрелил своего брата после того, как принял его за раненого оленя. Несчастный случай произошел в штате Мичиган в субботу, сообщает ABC News. Пострадавший был доставлен в госпиталь в тяжелом, но стабильном состоянии.

Стали известны и подробности этой истории. Мужчины отправились на поиски оленя, которого один брат ранее ранил из охотничьего ружья. Позже уже в полиции 29-летний мужчина рассказал, что увидел, как раненый олень двигался совсем рядом с ним и произвел выстрел. Однако через несколько секунд он понял, что попал в своего 28-летнего брата, и немедленно обратился за помощью в службу 911.

Два брата с трудом вышли из густого леса, где они охотились, и были встречены спасателями, оказавшими первую медицинскую помощь. Добавим, что сезон охоты на оленей в Мичигане открылся в минувшую пятницу.