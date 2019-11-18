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Фото: Бейонсе пришла на благотворительную акцию полуголой

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    18.11.2019, 14:20
Текст:   Олег Усков

38-летняя преуспевающая американская певица, танцовщица, актриса и продюсер Бейонсе вновь приковала к себе внимание общественности, выйдя в свет в более чем откровенном наряде.

Как возбужденно комментирует это в определенной степени культурное событие Daily Mail, женщина появилась на гала-вечере благотворительного фонда, основанного ее мужем Jay Z, в прозрачном серебряном платье, которое скрывало далеко не все достопримечательности организма артистки.

В частности, оно, ко всему прочему, было весьма обтягивающим и с огромной боковой шлицей для высовывания из нее ноги.

И всё это в перьях и стразиках.

Мероприятие состоялось в Seminole Hard Rock Hotel & Casino во Флориде и было призвано собрать средства для неимущих студентов, дабы те все-таки смогли преуспеть в колледжах и университетах.

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