Фото: Бейонсе пришла на благотворительную акцию полуголой

38-летняя преуспевающая американская певица, танцовщица, актриса и продюсер Бейонсе вновь приковала к себе внимание общественности, выйдя в свет в более чем откровенном наряде.

Как возбужденно комментирует это в определенной степени культурное событие Daily Mail, женщина появилась на гала-вечере благотворительного фонда, основанного ее мужем Jay Z, в прозрачном серебряном платье, которое скрывало далеко не все достопримечательности организма артистки.

В частности, оно, ко всему прочему, было весьма обтягивающим и с огромной боковой шлицей для высовывания из нее ноги.

И всё это в перьях и стразиках.

Мероприятие состоялось в Seminole Hard Rock Hotel & Casino во Флориде и было призвано собрать средства для неимущих студентов, дабы те все-таки смогли преуспеть в колледжах и университетах.