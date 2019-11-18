Фото: Бейонсе пришла на благотворительную акцию полуголой

38-летняя преуспевающая американская певица, танцовщица, актриса и продюсер Бейонсе вновь приковала к себе внимание общественности, выйдя в свет в более чем откровенном наряде.
Как возбужденно комментирует это в определенной степени культурное событие Daily Mail, женщина появилась на гала-вечере благотворительного фонда, основанного ее мужем Jay Z, в прозрачном серебряном платье, которое скрывало далеко не все достопримечательности организма артистки.
Beyoncé. 👑#ShawnCarterFoundationGala pic.twitter.com/SD0CyAcv1u— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) 18 ноября 2019 г.
В частности, оно, ко всему прочему, было весьма обтягивающим и с огромной боковой шлицей для высовывания из нее ноги.
И всё это в перьях и стразиках.
Beyoncé, JAY-Z & Ms. Tina at the 2019 #ShawnCarterFoundationGala Night 2 — Nov. 16th. pic.twitter.com/5fCMmmk2wE— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) 17 ноября 2019 г.
Мероприятие состоялось в Seminole Hard Rock Hotel & Casino во Флориде и было призвано собрать средства для неимущих студентов, дабы те все-таки смогли преуспеть в колледжах и университетах.