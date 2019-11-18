Яндекс решил поменять структуру управления

20 декабря 2019 года Яндекс проведет собрание акционеров, на котором планируется одобрить изменения в структуре корпоративного управления, предложенные советом директоров.

Согласно этим изменениям, в корпоративном управлении Яндекса появится некоммерческая структура - Фонд общественных интересов. В него войдут часть топ-менеджмента самой компании (Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина), а также представители российских негосударственных организаций и университетов.

Среди вузов, представители которых войдут в новый фонд - МФТИ, МГУ, СпбГУ, ИТМО, школа управления "Сколково".

Фонд будет принимать решения по ряду важных вопросов:

- выдвижение двух из 12 директоров в совет директоров компании;

- согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках;

- согласование передачи существенной интеллектуальной собственности;

- согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей;

- согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран.

На другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности Яндекса новый фонд влиять не сможет, говорится в официальном сообщении. Фонду также отойдет "золотая акция" компании, с помощью которой можно блокировать консолидацию более 25 процентов акций в одних руках. Ее возможности расширятся - "золотая акция" позволит блокировать консолидацию 10 процентов акций.

Новые изменения в компании уже назвали "золотой акцией 2.0". "Компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но Фонд общественных интересов имеет право вето по ряду вопросов", - подчеркнул в своем письме глава компании Аркадий Волож.

"Мы видим, что во всем мире растет внимание государств к крупным, экосистемным игрокам национального масштаба. Посмотрите, что происходит вокруг деятельности Google, Facebook в США прямо сейчас. Россия в этом смысле не может оставаться в стороне, и российские интернет-гиганты это прекрасно понимают, говорит Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета, ведущий аналитик РАЭК. - Изящное решение, предложенное Яндексом, позволяет учесть государственные интересы без ущемления прав акционеров и бизнес-свобод компании".