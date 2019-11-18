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18 ноября 2019 г.

Закон Красноярского края от 15 ноября 2019 года № 8-3211 "О внесении изменения в статью 1 Закона края "О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае"

Дата подписания 15 ноября 2019 г.
Опубликован 18 ноября 2019 г.

Статья 1

Внести в статью 1 Закона края от 8 октября 2009 года № 9-3671 "О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае" (Наш Красноярский край, 2009, 20 октября; 2010, 26 ноября; 2011, 23 ноября; 2012, 24 октября; 2013, 30 октября; 2014, 26 ноября; 2015, 11 ноября; 2016, 30 ноября; 2017, 13 декабря; 2018, 5 декабря) изменение, дополнив словами ", на 2020 год в размере 10039 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор Красноярского края А.В.Усс


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