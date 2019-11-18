Минобороны рассекретило архивы о Словацком национальном восстании

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России рассекретило документы к 75-летию Словацкого национального восстания. На сайте военного ведомства появился специальный раздел под названием "Красные флаги над Банска-Бистрицей".

Здесь представлены уникальные материалы из фондов Центрального архива Минобороны РФ. Они свидетельствуют о мужестве и героизме участников восстания, о той помощи, какую оказала Красная Армиия словацкому народу и 1-му Чехословацкому армейскому корпусу.

Отмечается, что к 1944 году в Европе наблюдался значительный подъем национального освободительного движения и рост симпатии к советским войскам.Национальное восстание в Словакии началось 29 августа 1944 года. Здесь действовали 42 партизанских отряда. В них числилось более 4,5 тысячи человек. Штаб народно-освободительного движения располагался в городе Банска-Бистрица.

В рассекреченном докладе Сталину дается план операции советских войск по выходу на границу и соединению со словацкими частями и партизанами. 31 августа 1944 года, об этом говорится в донесении командира 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерала Яна Кратохвила, соединение перешло в подчинение командующего войсками 4-го Украинского фронта. Общими усилиями страну освободили от фашистов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации, данная публикация рассекреченных документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной.